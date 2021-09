Les fans d’actions AABB attendent de grandes nouvelles sur l’échange de crypto

in

L’un des stocks les plus intrigants – et spéculatifs – de ces derniers temps a été Asie Haut Débit (OTCMKTS :AABB). En effet, les investisseurs de détail ont afflué vers les actions AABB comme un autre pari populaire sur la lune ces derniers temps.

Source : Shutterstock

En effet, Asia Broadband est l’une de ces entreprises qui cherche encore à savoir de qui il s’agit. Cette société se présente comme une « entreprise de ressources axée sur la production, la fourniture et la vente de métaux précieux et de base, principalement sur les marchés asiatiques ». Cela ressemble à un jeu de rebond pandémique décent.

Cependant, les investisseurs de détail semblent se concentrer sur l’angle cryptographique potentiel d’Asia Broadband. La société a cherché à utiliser ses réserves d’or pour devenir un acteur d’échange de crypto.

Plongeons-nous dans ce que certains investisseurs regardent avec les actions AABB en ce moment.

Les actions AABB se déplacent sur les espoirs d’échange de crypto

Plus tôt cette année, Asia Broadband a connu des fluctuations massives du cours de son action alors que les investisseurs particuliers ont bondi sur ce titre mème. Cela était en grande partie lié à la décision susmentionnée de la société de lancer une crypto-monnaie adossée à l’or.

Cependant, une annonce récente d’Asia Broadband selon laquelle la société a atteint un certain nombre d’étapes de développement en vue de son échange crypto a enthousiasmé certains investisseurs. Cet échange crypto est censé permettre la mise en œuvre de modules pour les travailleurs ainsi que divers prêts sécurisés par crypto qui pourraient révolutionner divers secteurs.

Selon ce communiqué de presse, Asia Broadband devrait publier une autre mise à jour cette semaine ou l’année prochaine. En conséquence, les investisseurs optimistes sur cette société semblent vouloir garder un œil sur ce qui est annoncé. La société a déclaré que cette annonce concernerait diverses étapes de mise en œuvre à lancer, ainsi que des détails sur le processus de développement de l’échange cryptographique.

