Les fans d’Activision Blizzard se demandent comment soutenir au mieux les développeurs

Le 20 juillet, la Californie a intenté une action en justice contre Call of Duty et le fabricant de World of Warcraft Activision Blizzard, alléguant des problèmes répandus sur le lieu de travail au fil des ans, notamment le harcèlement sexuel et la discrimination salariale fondée sur le sexe. Une semaine après que les employés aient formé un groupe de travailleurs pour faire pression pour de meilleures conditions de travail, la direction n’a toujours pas reconnu leurs demandes, et maintenant les fans essaient de trouver la meilleure façon de soutenir les développeurs dans leur lutte continue.

Alors que les employés d’Activision Blizzard ont fait un débrayage le 28 juillet appelant à des choses comme une embauche plus diversifiée et une transparence des salaires et à ce que les supporters fassent preuve de solidarité en faisant des dons à divers organismes de bienfaisance, les joueurs et les créateurs de contenu de divers jeux faisaient passer des messages supplémentaires. « Ne franchissez pas la ligne de piquetage virtuelle ! lire une capture d’écran largement diffusée. Il a appelé les joueurs à ne pas se connecter à des jeux Activision Blizzard pendant la durée du débrayage, ce qu’un certain nombre de streamers de haut niveau comme David “Dogdog” Caero de Hearthstone se sont également engagés à faire.

“Les hommes qui diffusent WoW et ignorent le débrayage ne sont pas des alliés”, a écrit le streamer Warcraft Twitch Third Artifact sur Twitter. “Souvenez-vous d’eux et de l’endroit où ils ont décidé de se tenir pendant ce moment important.”

D’autres sur les réseaux sociaux ont appelé les joueurs à abandonner complètement les jeux de l’entreprise. Certains partisans l’ont qualifié de moyen symbolique de forcer Activision Blizzard à faire attention. D’autres ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’un boycott prolongé pourrait tout aussi bien entraîner la fermeture de certains jeux, ce qui pourrait entraîner des licenciements affectant les employés mêmes que cette action est destinée à soutenir.

Ces débats se sont poursuivis cette semaine à la suite du dernier appel de résultats d’Activision Blizzard. Malgré un ton beaucoup plus contrit et conciliant lors de la réunion, l’entreprise n’a pas encore répondu aux appels à un audit dirigé par un groupe de travailleurs ou au remplacement de l’enquêteur tiers et parfois du cabinet d’avocats antisyndical WilmerHale.

Bien que certains aient renouvelé leurs appels au boycott de tous les produits Activision Blizzard, il est loin d’être clair si c’est quelque chose que les développeurs de l’entreprise, y compris les femmes les plus maltraitées par elle, soutiennent même. Kotaku a contacté un certain nombre de développeurs Activision Blizzard actuels et anciens pour leur faire part de leurs réflexions sur la meilleure façon dont les fans peuvent essayer d’apporter des changements au sein de l’entreprise. Certains n’ont pas répondu. D’autres ne voulaient pas que leurs commentaires détournent l’attention de la liste de revendications actuelle de l’ABK Workers Alliance.

“Nous sommes incroyablement heureux de voir notre communauté se mobiliser pour soutenir notre cause”, a déclaré un représentant du groupe à Kotaku. « Toutes nos voix sont nécessaires pour garantir qu’un changement significatif se produise. Nous encourageons notre communauté à se faire entendre et à continuer de se battre pour mettre fin aux abus dans les jeux. Nos communautés et nos espaces de travail devraient être des espaces accueillants pour les femmes et les autres genres marginalisés.

En dehors des boycotts purs et simples, certains fans et streamers se sont contentés d’essayer de simplement faire prendre conscience de la lutte syndicale en cours sur les réseaux sociaux et dans le jeu. Le créateur de contenu de World of Warcraft, DragonsAfterDark, est l’une des rares personnes à avoir diffusé l’appel de revenus d’Activision Blizzard dans la catégorie Warcraft sur Twitch.

“Personnellement, j’ai choisi de rester sous-titré, mais je pense aussi que le boycott est une réponse valable”, ont-ils déclaré à Kotaku par e-mail. « Une combinaison des deux côtés travaillant ensemble est ce qui va attirer l’attention des dirigeants et des actionnaires. » Ils ont mentionné les inquiétudes soulevées lors de l’appel aux investisseurs concernant les baisses potentielles du nombre d’utilisateurs actifs mensuels et de grands influenceurs quittant la communauté, signe que les joueurs ont attiré l’attention d’Activision Blizzard.

“Cependant, nous ne pouvons pas non plus nous attendre à ce que les choses s’améliorent si tout le monde se lave les mains de l’entreprise”, ont-ils déclaré. “Pour moi, la réponse est de soutenir les employés en restant et de maintenir la pression pour essayer d’améliorer les choses.”

Indépendamment du débat sur les stratégies, de nombreux joueurs d’Activision Blizzard sont confrontés à une question plus fondamentale de savoir s’ils souhaitent personnellement continuer à passer leur temps dans des mondes de jeu désormais ternis par les antécédents signalés de la société en matière de mauvais traitements et d’abus.

“Il est difficile de continuer à jouer la conscience tranquille”, a déclaré Xantia, un joueur de longue date de Warcraft et fan du désormais célèbre panel BlizzCon 2010, à Kotaku lors d’un appel téléphonique. « Je veux dire, je me sens déchiré des deux côtés. D’un côté, il y a encore des femmes qui travaillent pour Blizzard et qui font partie de l’équipe de World of Warcraft et qui font un travail dont elles sont fières. Et vous voulez soutenir cela. Mais en même temps, dans quelle mesure pouvez-vous soutenir une entreprise qui vient de balayer ce genre de comportement sous le tapis au point qu’il a fallu un procès de l’État de Californie pour l’appeler, et où il semble peu probable que l’entreprise va réellement promulguer des changements significatifs ? »

Comme beaucoup de joueurs, Xantia a déclaré qu’elle avait pris du recul par rapport au jeu et qu’elle réévaluait l’évolution de sa relation avec lui. Comme la lutte de l’ABK Workers Alliance pour transformer la culture de travail d’Activision Blizzard, c’est un problème complexe sans solutions faciles.

“Malgré tout cela, il existe des [World of Warcraft] communautés et il y a des guildes dirigées par des femmes », a-t-elle déclaré. « Tu tournes le dos à quelque chose comme ça ? Si vous quittez l’espace, cela signifie-t-il que les dudebros – ceux qui rendent les choses toxiques pour les femmes en premier lieu – gagnent ? »