Les fans d’Adele jaillissent de la proposition de mariage surprise «Une nuit seulement» sur CBS Special

Un concert d’Adèle est-il vraiment un concert d’Adèle si personne ne se fiance pendant ? Quand Adele s’est produite devant l’observatoire Griffith le mois dernier pour l’émission spéciale Adele One Night Only de ce week-end, elle a aidé un fan chanceux à se fiancer devant la scène, puis ils ont pu s’asseoir au premier rang entre Lizzo et Melissa McCarthy. Les propositions aux concerts d’Adele sont devenues courantes lors de sa tournée mondiale 2016-2017. La scène avait des fans à la maison acclamant l’heureux couple et félicitant Adele pour avoir réussi la surprise.

Pendant One Night Only, Adele, nerveuse, a présenté une vidéo montrant le couple heureux en train d’être conduit jusqu’au monument de Los Angeles, la femme portant un store sur les yeux. Le petit ami a conduit sa petite amie sur scène et n’a pas enlevé le store jusqu’à ce qu’il se mette à genoux pour poser la question. Elle a dit oui, et il y avait des larmes dans les yeux de tout le monde. Adele a ensuite interprété « May You Feel My Love », une chanson de Bob Dylan qu’elle a reprise sur son premier album, 19.

Les propositions aux concerts d’Adele sont devenues monnaie courante lors de sa dernière tournée mondiale pour soutenir son troisième album, 25. Lors d’un concert en mars 2017 à Londres, elle a mis en pot un couple sur le point de se fiancer. Elle les a appelés sur scène alors qu’elle interprétait « Make You Feel My Love ». Le couple a déclaré que la chanson, que Dylan a enregistrée en 1997, était leur chanson, et ils ont été ensemble pendant 12 ans avant de se fiancer. « Alors tu sors plus longtemps que je fais de la musique ? Adèle a plaisanté. Elle les a ensuite serrés dans ses bras, ajoutant: « C’était la plus belle chose à laquelle j’aie jamais assisté. »

‘Si mon prochain petit ami ne me fait pas ça, je poursuis en justice’

CBS SI MON PROCHAIN ​​PETIT AMI NE ME FAIT PAS CECI, JE POURSUIT — cosimo³⁰ | EASY ON ME OUT MAINTENANT (@imontherunwyou) 15 novembre 2021

Quelques semaines plus tard, Wade Nicholson-Doyle a posé la question à son petit ami, Chris, lors d’un concert d’Adele à Melbourne. « Cela s’est en quelque sorte évanoui et tout ce que je pouvais voir, c’était Chris et Adele qui se tenaient là », a déclaré Nicholson-Doyle à la BBC après le spectacle. « Partager la scène avec elle, ne serait-ce que pendant cinq minutes, est vraiment incroyable. Nous lui sommes très reconnaissants. » À l’époque, le mariage homosexuel n’était pas légal en Australie. Il y a finalement été légalisé en décembre 2017.

« Maintenant, je veux me marier et je n’ai même pas de petite amie »

Maintenant je veux me marier et je n’ai même pas de petite amie – 👑ADELE EST DE RETOUR³⁰👑 (@Susi_BG) 15 novembre 2021

Faites défiler pour voir comment les fans ont répondu à la proposition dans l'émission spéciale de ce week-end.

‘OMG’

La proposition d’Adèle. Omg LA PROPOSITION ADELE – mani claus (@kimanidarling) 15 novembre 2021

« Cette proposition lors de l’émission spéciale Adele m’a fait pleurer », a écrit un téléspectateur.

‘Retour à la planche à dessin’

seule Adele me ferait pleurer sur la demande en mariage de quelqu’un d’autre pic.twitter.com/UjHHcQo0Cm – Club Vaxed & Masked (@badsnackclub) 15 novembre 2021

« Tous les gars qui préparaient une proposition doivent retourner à la planche à dessin après cela », a écrit un fan. « Adèle te chante après que tu aies dit oui. *les chefs s’embrassent* »

« Pouvez-vous avoir Lizzo pour le mariage ? »

J’ai envoyé à ma copine la vidéo de la proposition surprise #Adele et la façon dont nous avons tous les deux pleuré sur FaceTime 😭😩 – Gael Black (@_GaelEB) 15 novembre 2021

« C’est bien que tu puisses avoir Adele pour la proposition, mais peux-tu avoir Lizzo pour le mariage ? » a demandé un fan.

« Ils vivent mon rêve »

D’accord. Ils vivent mon rêve. Sérénade par ADELE, assise avec MELISSA MCCARTHY et LIZZO à vos côtés. Si vous me connaissez bien, vous saurez à quel point c’est douloureux de regarder pour moi😭🤭 demain matin je serai fatigué, toujours célibataire sans proposition exclusive A-list et ça s’affichera https://t.co/Le4ZaRwN7H – Dan Chevalier (@Dan_chev99) 15 novembre 2021

« Cher futur mari, si la proposition n’inclut pas Adele, Lizzo et Melissa McCarthy, je vais dire non », a écrit un fan.

