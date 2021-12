Les fans d’Adele ont besoin d’être vaccinés et d’un test Covid-19 négatif pour les spectacles de Vegas

Les émissions d’Adele seront soumises à des règles strictes de Covid-safe (Photo: ITV)

Les fans d’Adele qui parviennent à obtenir des billets pour sa résidence Weekends With Adele à Las Vegas devront prouver qu’ils sont entièrement vaccinés et qu’ils ont un test Covid-19 négatif pour pouvoir assister au spectacle.

Le chanteur, 33 ans, est revenue avec son album en tête des charts 30 et le premier single Easy On Me, et a donné encore plus de bonnes nouvelles à ses fans en annonçant que de janvier à avril 2022, elle effectuerait une résidence à Las Vegas.

Elle devrait jouer deux spectacles par week-end tout au long de la résidence au Colosseum du Caesars Palace, avec des billets sûrs de se vendre pour la série exclusive de spectacles.

Un avis sur Ticketmaster révèle que les fans qui parviennent à obtenir des billets devront respecter des règles strictes de Covid-safe pour être admis au spectacle.

Il se lit comme suit : » L’organisateur de l’événement exige que tous les participants à cet événement aient été entièrement vaccinés (14 jours après le dernier vaccin) ET qu’ils aient reçu un test Covid-19 négatif dans les 48 heures suivant l’événement.

« Une preuve de vaccination ET une preuve d’un test négatif dans les 48 heures suivant l’événement sont requises pour participer à l’événement. Une preuve de vaccination et un résultat de test négatif doivent être délivrés par le fournisseur de soins de santé effectuant la vaccination ou le test.

Adele se produira tous les week-ends de janvier à avril à Las Vegas (Photo : Cliff Lipson/CBS via .)

« Les deux documents sont requis pour l’entrée et peuvent être affichés sur votre smartphone ou sous forme de copies physiques. Les tests administrés via un kit à domicile ne seront pas autorisés.

Il poursuit: «L’exigence de vaccin s’appliquera à tous ceux qui sont éligibles pour recevoir un vaccin, sans aucune possibilité d’exemption selon les directives du Nevada.

« Tous les enfants non éligibles pour un vaccin devront toujours présenter une preuve d’un test de diagnostic Covid-19 négatif effectué dans les 48 heures avant l’événement et doivent porter un masque lors de l’événement. Les conditions d’entrée à l’événement sont sujettes à changement.’

