Les fans d’Adele pensent que le retour est imminent et les mystérieux panneaux d’affichage ’30’ apparaissent dans le monde

Les fans d’Adele attendent depuis six ans un nouvel album, et beaucoup commencent à croire que la nouvelle musique arrive le plus tôt possible. Le prochain album, qui s’intitulerait 30, de la même manière que les trois précédents d’Adele ont été nommés d’après l’âge qu’elle avait lorsqu’elle les a réalisés, n’a pas de date de sortie concrète, mais de mystérieux panneaux d’affichage ont commencé à germer dans le monde entier. peut être de la publicité.

Adele a annoncé pour la première fois en février 2020 que son album sortirait en septembre, mais la pandémie a provoqué des retards. Malgré une apparition sur SNL, l’album ne s’est pas concrétisé. Pourtant, avec les panneaux d’affichage “30” qui apparaissent partout, de l’Italie et de l’Angleterre à Dubaï, de nombreux fans l’interprètent comme un signe. Non seulement cela, mais Taylor Swift a repoussé la date de sortie de Red (Taylor’s Version) du 19 au 12 novembre, ce qui a amené certains à penser qu’elle s’écartait pour ne pas avoir à rivaliser avec le “Rolling Dans les profondeurs” chanteur.

Plus de projections «30» ont été repérées en Écosse, en Allemagne et en Italie au milieu des rumeurs du retour imminent d’Adele à la musique. pic.twitter.com/e5r4gFRGLh – Pop Crave (@PopCrave) 1er octobre 2021

Publiciste : comment veux-tu faire ton retour ?

Adèle : #Adele30 pic.twitter.com/N0wvl2pWOM – ANDREA🕸 #Adele30 (@deIIycat) 2 octobre 2021

Les projections « 30 » dans le monde auraient été commandées par Sony, sous laquelle Adele a signé. #Adèle30 pic.twitter.com/V8b8mKNxhp – Pop Crave (@PopCrave) 2 octobre 2021

Cette théorie concorderait également avec la récente rumeur selon laquelle Adele sortirait son album avant Noël. Le Sunday Mirror a annoncé que la chanteuse de “Someone Like You” devait se produire à Las Vegas immédiatement après la sortie de son quatrième album studio tant attendu. Le spectacle de Vegas sera son premier événement en direct depuis plus de quatre ans.

Le fait qu’il suffisait d’un numéro pour savoir que l’album d’Adele arrive montre à quel point elle est puissante dans l’industrie de la musique. #Adèle30 pic.twitter.com/4fh4eLlnTE – # Adele30 (@fuckingsavage5) 2 octobre 2021

Le concert serait prévu pour le 10 décembre. Une source a déclaré au média : “Le nouvel album d’Adele est le disque le plus attendu de l’année. Cela fait longtemps qu’il arrive, mais son label veut qu’il sorte avant Noël et qu’il ait leur en vue d’une représentation à Vegas. Adele et sa direction ont été en pourparlers avec BBC America au sujet de sa diffusion dans le monde. Ce sera l’une des rares représentations dans le cadre de sa tournée promotionnelle. Évidemment avec les drames en cours de Covid et le souci de la sécurité pourrait affecter l’enregistrement, mais c’est la date prévue pour le moment.”

Adele regarde le fandom s’effondrer #Adele30 #Adele pic.twitter.com/IPQeXq5aZt – Sami (@sami_blueadkins) 2 octobre 2021

Le dernier album d’Adele, 25, est sorti en 2015. À ce jour, il s’est vendu à 23 millions d’exemplaires dans le monde. On dit que son label SONY prévoit des dates pour novembre pour la sortie d’Adele 4. Les ventes devraient exploser. Des sources affirment que le label prévoit une énorme campagne de marketing et plusieurs émissions spéciales télévisées.