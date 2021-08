Les fans d’Al Roker s’inquiètent toujours pour sa sécurité au milieu des reportages sur l’ouragan Ida

Aujourd’hui, Al Roker de Show a été en première ligne de la couverture de l’ouragan Ida, rapportant les conditions météorologiques extrêmes à la Nouvelle-Orléans. Roker, qui a 67 ans, est devenu frustré par les inquiétudes que beaucoup exprimaient en ligne, citant son âge comme raison pour laquelle il aurait dû laisser quelqu’un d’autre faire le travail dangereux. Il a posté une vidéo sur Twitter en jetant l’eau de ses bottes de pluie dans la baignoire avec un message à tout le monde tweetant sur son âge.

“Pour tous ceux qui s’inquiétaient pour moi sur [Lake Pontchartrain] couvrant [Ida] a) Je me suis porté volontaire pour le faire. Une partie du travail. b) Mon équipage et moi étions en sécurité et nous sommes de retour à notre hôtel et c) pour ceux qui pensent que je suis trop vieux pour faire ça, essayez de suivre”, a-t-il écrit.

Pour tous ceux qui s’inquiétaient pour moi sur #lakepontchartrain couvrant #Ida a) Je me suis porté volontaire pour le faire. Une partie du travail. b) Mon équipage et moi étions en sécurité et nous sommes de retour à notre hôtel et c) pour ceux qui pensent que je suis trop vieux pour faire ça, essayez de continuer pic.twitter.com/DctJBFKD0D – Al Roker (@alroker) 29 août 2021

Malgré les assurances de Roker qu’il est toujours l’homme de la situation, Twitter était plein de personnes exprimant leur inquiétude.

Al Roker a presque 70 ans, pourquoi est-ce nécessaire https://t.co/mXw6VaQXzp – philip lewis (@Phil_Lewis_) 29 août 2021

précédentsuivant

“Pourquoi avez-vous tous envoyé le vieux cul d’Al Roker au milieu de cet ouragan ? Ma mère m’a appelé à ce sujet et tout”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Quelle est la pensée ici? Nous voyons Al Roker touché par l’eau entrante. Nous pouvions voir l’eau sans que M. Roker ne soit touché. Pourquoi ces météorologues ne sont-ils pas à l’intérieur ? pic.twitter.com/xnKVpHa4JM – Randy Mayeux (@Randy1116) 29 août 2021

précédent