Les fans d’Alejandra Guzmán organisent une manifestation virtuelle en faveur du chanteur – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Hier les avocats de Frida Sofía, fille d’Alejandra Guzmán, ont formellement présenté aux autorités la plainte que la jeune femme a déposée contre sa mère Alejandra Guzmán, et son grand-père, Enrique Guzmán pour les délits d’abus, corruption de mineurs et violences familiales.

Et bien que jusqu’à présent la chanteuse n’en ait pas parlé, ses fans ne se sont pas tus et face à ce nouveau conflit ils ont décidé d’afficher leur soutien inconditionnel au rockeur.

C’est pourquoi certains de ses fan clubs ont appelé à une manifestation virtuelle, dans le seul objectif que tous les partisans de « La Guzmán » s’unissent pour défendre son nom. Le rendez-vous était ce samedi 12 juin à 19h30 ; à partir de ce moment et sous # TodosConLaGuzmán, des centaines de messages en faveur du célèbre ont commencé à inonder Twitter.

“Toi et ton père avez toute une carrière, l’autre est un cirque médiatique”, “Tu es un guerrier”, “Tu mérites tout ce qu’il y a de mieux au monde”, “Toujours avec toi, à travers vents et marées”, “Votre privé la vie on s’en fout, notre admiration pour toi n’est pas basée sur ta vie personnelle »,« Nous t’aimons »; Ce ne sont là que quelques-unes des publications qui peuvent être lues et qui ont atteint les yeux d’Alejandra, qui en signe de gratitude a publié sur son profil officiel : « Merci, c’est beau. Je les aime”.