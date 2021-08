Les fans d’American Horror Story réagissent au nouveau double crédit passionnant d’Evan Peters

in

Le crédit d’Evan Peters en tant que producteur a surpris les fans sur les réseaux sociaux, au point que le verrouillage des majuscules était vraiment un moyen idéal d’exprimer l’excitation. Il était un acteur à succès avant American Horror Story, mais la série FX a été une grande rupture pour lui lorsqu’il est apparu dans Murder House en 2011. Dans les années qui ont suivi, en plus de jouer de nouveaux rôles saison après saison sur AHS, il a également atterri rôles dans des projets comme X-Men: Apocalypse, Mare of Easttown, et oui, WandaVision. Maintenant, il est aussi producteur !