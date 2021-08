Les fans d”American Pickers’ donnent leur avis sur la querelle de Frank Fritz et Mike Wolfe

Les stars américaines des Pickers Frank Fritz et Mike Wolfe ne se parlent plus et les fans sont frustrés par la façon dont Fritz a été traité. Fritz n’est plus apparu dans la série depuis mars 2020 et a appelé Wolfe pour ne pas lui avoir parlé après ses récents problèmes de santé. Wolfe et History Channel ont répondu en confirmant que Fritz ne reviendrait pas. American Pickers a fait ses débuts en 2010 et mettait en vedette Wolfe et Fritz parcourant le pays ensemble pour trouver des antiquités pour les magasins Wolfe’s Antique Archaeology à LeClaire, en Iowa et à Nashville.

Fritz a parlé pour la première fois de sa relation avec Wolfe dans une interview du 19 juillet avec The Sun. À l’époque, il a déclaré qu’il n’avait pas parlé à Wolfe depuis deux ans. “Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est comme ça”, a déclaré Fritz au magasin. Il a dit qu’il se sentait maintenant en bonne santé après avoir perdu 65 livres et être devenu sobre, bien qu’il souffre de la maladie de Crohn.

Après l’interview de Fritz avec The Sun, des sources ont déclaré à TMZ qu’il était peu probable que Fritz revienne un jour dans la série. Le 21 juillet, Wolfe et History ont confirmé qu’il ne reviendrait pas. “Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi”, a écrit Wolfe. “Le voyage que Frank, Dani et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, a connu des hauts et des bas, des bénédictions et des défis, mais il a aussi été le plus gratifiant.”

Wolfe a ajouté qu’il “manquera” de sa co-vedette. “Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage”, a-t-il déclaré aux fans.

Ce drame américain des Pickers est trop difficile à gérer pour moi… .. – S.Carter (@SECarter615) 8 août 2021

Fritz ne pensait pas que les commentaires de Wolfe étaient authentiques. “La déclaration de Mike était des taureaux, quelqu’un l’a écrite pour lui”, a-t-il déclaré au Sun le 4 août. “Nous n’avons jamais été amis à l’école primaire. Je ne crois pas qu’en 10 ans il m’a dit cinq belles choses, vous Tu sais ? A moins qu’il ne coupe quelqu’un d’autre et que nous riions tous les deux.”

Faites revenir Frank Fritz dans l’émission American Pickers, il a été terriblement traité. Bonne chance Franck – Mark James (@Markjam15) 1er août 2021

L’ancienne star de History Channel a insisté sur le fait qu’il disait la vérité en juillet lorsqu’il a déclaré que Wolfe ne l’avait jamais contacté au sujet de sa santé. “Je ne suis pas un menteur juste parce que mon cerveau ne peut pas se souvenir si j’ai menti ou non”, a-t-il déclaré au Sun. “Je ne mens pas aux gens, même si ça fait mal. Si ça te blesse, je suis désolé. Si tu ne m’aimes plus, c’est ton problème.”

pas de trajet sans Frank. – Zorg (@nightnoodle) 2 août 2021

Malgré cette situation avec Wolfe, Fritz a déclaré au Sun qu’il serait prêt à revenir à American Pickers si l’histoire le voulait. Si cela n’arrive jamais, il pense qu’il devrait toujours être à la télévision. “Des milliers de personnes veulent que je revienne, ils ont une pétition pour me faire revenir dans la série”, a déclaré Fritz au Sun. «Je pourrais aller dans les deux sens et trouver un nouveau spectacle, avoir quelque chose de nouveau et m’amuser tout autant. C’est de ça qu’il s’agit, être satisfait de soi et s’amuser un peu.”

History Channel et American Pickers auront un spectateur de moins d’après la façon dont Frank a été traité ! De toute évidence, vous n’avez AUCUNE compréhension de la toxicomanie ou de l’alcoolisme !! Informer ma famille Recovery aussi, nous parlons de milliers de frères et sœurs ! – Steve Alan Bodi (@SteveAlanBodi) 4 août 2021

“Ce n’est pas à moi de dire du mal de quelqu’un qui a besoin d’aide, je vais donc garder mes commentaires édifiants”, a écrit Colby. “J’envoie de l’amour à tout le monde. La seule raison pour laquelle je parle de cela en ce moment, c’est parce que tout le monde spécule sur mes mots et mes mots sont sortis de leur contexte dans les tabloïds parce qu’ils ne peuvent pas m’interviewer parce que je le ferai pas d’interview avec un tabloïd. Alors si vous voulez savoir ce que je ressens. Voici exactement ce que je ressens. J’espère que tout le monde ira bien. J’espère que tout le monde continuera à s’aimer même à travers les moments difficiles.”

Je suis un fan d’AP depuis le début et je n’ai presque jamais raté un épisode. Jusqu’à maintenant. Je préférerais que vous laissiez Rob ou Danielle plutôt que Frank. Les nouveaux épisodes sont une ombre de ce qu’ils étaient quand il n’y avait que Mike et Frank. Je recommencerai à regarder si/quand Frank reviendra. – DirtyGinger (@KineticFunguy) 4 août 2021

“Beaucoup de drames se passent avec [American Pickers]”, a écrit un fan. “Le spectacle n’a pas été bon sans Frank. Frank et Mike ont toujours été les meilleurs ensemble. Jamais pris en charge [it] quand c’était Frank et quelqu’un d’autre ou Mike et quelqu’un d’autre. Je ne regarderai plus la série maintenant que Frank est parti. Honte.”

