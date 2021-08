Les fans d’American Pickers menacent de boycotter l’émission suite au départ de Frank Fritz

Les fans d’American Pickers ont menacé de boycotter l’émission au milieu du drame continu entourant la sortie de Frank Fritz. Fritz, un original américain de Pickers qui a joué aux côtés de Mike Wolfe pendant près d’une décennie avant de se retirer de la série en raison de problèmes de santé, a été confirmé en août pour ne pas revenir, History Channel a plutôt choisi de se séparer de lui et de continuer la série avec Wolfe allant solo. Cette décision pourrait toutefois entraîner un exode massif de téléspectateurs.

Bien que Fritz et Wolfe soient apparus côte à côte pendant des années dans la série History Channel, voyageant à travers le pays et transformant les ordures des autres en trésor, leur amitié a apparemment heurté un barrage routier. En juillet, Fritz a révélé qu’il n’avait pas parlé à Wolfe depuis deux ans. Il a déclaré au Sun que son ancienne co-star ne l’avait pas contacté après son opération au dos. Peu de temps après, History a confirmé que Fritz ne reviendrait pas dans la série. Bien que Wolfe ait publié une déclaration qualifiant son temps avec Fritz de « l’expérience la plus enrichissante » et disant qu’il lui manquerait, Fritz a qualifié la déclaration de « taureaux– ».

Au milieu du drame, les fans semblent prendre parti pour Fritz. Lorsque le compte Twitter officiel d’American Pickers a publié un premier aperçu de l’épisode du 26 juillet, le contrecoup a été immédiat, les commentaires sur tous les comptes postérieurs provenant de fans menaçant de boycotter l’émission au milieu de la sortie de Fritz.

Je ne regarde plus cette émission. Ce qui est arrivé à Frank est mal. – josh mancera (@mancera_josh) 4 août 2021

“Désolé, le spectacle n’est pas le même sans Frank”, a tweeté une personne. “à mon avis, c’est la façon dont Mike et Frank ont ​​interagi l’un avec l’autre qui a rendu le spectacle agréable, plus maintenant. .ne regardera plus.”

précédentsuivant

Ne pas regarder de nouveaux épisodes jusqu’à ce que Frank soit ramené – Robert R Franks (@RobertRFranks) 5 août 2021

“Je suis un fan d’AP depuis le début et je n’ai presque jamais raté un épisode. Jusqu’à présent”, a écrit un autre téléspectateur. “Je préférerais que vous laissiez Rob ou Danielle plutôt que Frank. Les nouveaux épisodes sont une ombre de ce qu’ils étaient quand il n’y avait que Mike et Frank. Je recommencerai à regarder si / quand Frank reviendra.”

précédentsuivant

Vous auriez pu prendre la route, montrer un réel soutien à Frank et être son véhicule pour une vie meilleure. Ce que vous avez fait était embarrassant et vous coûtera de l’argent. – Trey Mays (@TreyMays14) 4 août 2021

“Une de mes émissions préférées”, a partagé quelqu’un d’autre. “C’est dommage, je ne le regarderai plus parce qu’il n’y a pas de Frank et comment Mike a géré le vieux truc.”

précédentsuivant

Vous êtes vraiment nul de tourner le dos à Frank ! – Crypto (@MMA_Junkie_586) 3 août 2021

“Cela ne vaut pas la peine de regarder sans Frank. Ces dernières semaines, j’espérais que ce serait l’épisode qu’il reviendrait. Maintenant, nous savons qu’il ne revient pas donc je ne regarde plus”, a tweeté une personne.

précédentsuivant

Ramenez Frank pour que je puisse regarder à nouveau. Le spectacle est nul maintenant – Michael Park (@Madmichael420) 8 août 2021

“History Channel et American Pickers auront un spectateur de moins d’après la façon dont Frank a été traité !” a écrit une autre personne. “Évidemment, vous n’avez AUCUNE compréhension de la toxicomanie ou de l’alcoolisme !! Je le fais également savoir à ma famille Recovery, nous parlons de milliers de frères et sœurs!”

précédentsuivant

Non Frank, ce n’est pas American Pickers. Il faut les deux pour avoir ce spectacle. Ce n’est clairement pas le même spectacle sans lui et pas aussi bon, ce qui ne peut signifier qu’une seule chose dans un avenir proche. Pas bon!! – GnoJ (@CINCYGNO513) 3 août 2021

“Je regarde American Pickers depuis que je suis enfant. Et ça a toujours été Mike et Frank pour moi. Ils m’ont inspiré à aller me cueillir moi-même”, a partagé un autre. “Mais je ne peux plus regarder l’émission tant que Frank n’est pas de retour. Ce n’est pas la même chose pour moi.”

précédent