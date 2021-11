Les fans d’American Pickers qui espèrent le retour de Frank Fritz ont encore plus de mauvaises nouvelles

Les fans d’American Pickers sont toujours sous le choc de la sortie du co-animateur de longue date Frank Fritz, et les nouvelles ne font qu’empirer pour les gens qui espèrent qu’il pourrait revenir. Le Sun rapporte que la marchandise arborant l’effigie de Fritz a été retirée du magasin The History Channel après que les fans se soient plaints sur Twitter que l’émission profitait financièrement de Fritz malgré le fait qu’il ne soit plus impliqué dans l’émission. Lorsque le compte Twitter d’American Pickers a partagé un lien vers leur gamme de produits de vacances, les fans n’ont pas tardé à faire part de leurs griefs au sujet du départ de Fritz.

« Je pense qu’il est temps de boycotter American Pickers. Cela me dérange vraiment qu’ils aient jeté Frank au bord du trottoir », a tweeté un fan mécontent. « Avec des amis comme ça qui a besoin d’ennemis. Ça me rend juste malade », a écrit un autre. « J’espère que vous payez toujours le charmeur barbu. Il le mérite », a écrit un autre adepte qui espère que Fritz en profite toujours malgré son licenciement.

La sortie de Fritz est probablement due à sa querelle en cours avec l’ancien co-animateur Mike Wolfe. Lorsque la sortie de Fritz a été annoncée en juillet, Wolfe a publié une déclaration lui souhaitant bonne chance. « Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi », a déclaré Wolfe. « Le voyage que Frank, Dani (Danielle Colby) et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, a connu des hauts et des bas, des bénédictions et des défis, mais il a aussi été le plus gratifiant. Frank va me manquer, tout comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage. »

Cependant, Fritz a brossé un tableau très différent dans une interview avec The Sun. « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans. Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est exactement comme ça », a déclaré Fritz au point de vente. « Le spectacle est incliné vers lui à 1000%. Je ne peux même pas me pencher aussi bas pour vous montrer à quel point. C’est bien. C’est comme si vous aviez Aerosmith et qu’il y avait Steven Tyler et il est le leader. J’ai trouvé ma place, Je suis deuxième et il est numéro un de la série. Ce n’est pas un problème avec moi, peut-être qu’il a un problème. «

Fritz tient fermement à l’idée qu’il est le « plus gros » tirage de la série et que les téléspectateurs sont plus en phase avec lui à l’écran, ce qui fait de lui un favori des fans. « Je ne suis pas arrogant et je suis plutôt un vieux gars ordinaire. Le gars qui se connecte avec moi est le gars qui achète un paquet de 30 Busch Light et une pizza le week-end », dit Fritz. « Je suis plus un homme ordinaire, je n’ai pas trouvé de vase à 100 000 $ ou tout autre truc de Michel-Ange. Je n’ai jamais vraiment eu un gros, gros score comme ça. Mais tous les petits scores sont le pain et le beurre et c’est Mon offre. »