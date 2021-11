Les fans d’Animal Crossing se font arnaquer par Lottie dans la mise à jour

Capture d’écran : Nintendo

Animal Crossing est une série sur l’amorçage pour sortir de la dette et accéder à la richesse et au bonheur. Maintenant que la plupart des joueurs de l’ACNH ont enfin échappé au joug de Tom Nook, il y a un nouvel escroc en ville : Lottie. Selon un fan qui a fait le calcul, le chef de l’entreprise de retournement de maison en tant que cœur du DLC Happy Home Paradise est une petite loutre sommaire. Je le savais putain.

Si vous n’êtes pas familier avec le dernier DLC ACNH, il met en place une nouvelle économie secondaire où les joueurs décorent de nouvelles maisons et gagnent quelque chose appelé Poki en échange. Il est utilisé exclusivement pour acheter des meubles rares de la nouvelle boutique dirigée par Wardell dans l’archipel Happy Home. Vous ne pouvez pas utiliser Bells là-bas, juste Poki, dont vous gagnez 6 000 en moyenne en concevant chaque nouvelle maison. (Le montant varie en fonction du travail et de la satisfaction du client avec votre travail.) L’utilisateur de TikTok, ratchetintellectual, a cependant décidé d’effectuer certaines conversions et a découvert que Lottie devrait les payer beaucoup plus.

« J’ai téléchargé le DLC pour Animal Crossing: New Horizons, j’adore ça, mais Lottie nous exploite ainsi que notre travail et j’en ai la preuve », a-t-elle déclaré dans une nouvelle vidéo.

La preuve tourne autour d’une lampe de banquier, qui coûte 1 600 cloches chez Nook’s Cranny et 1 400 Poki chez Wardell. Cela signifie que 7 Poki équivaut à peu près à 8 cloches, ce qui fait que chaque rénovation de maison vaut 6 857 cloches. Si le prix moyen d’une lampe de banquier IRL est d’environ 37,5 $ (cela varie, mais une recherche rapide sur Google montre que c’est dans le stade approximatif), alors 1 $ est à peu près égal à 42,66 Bells et 37,33 Poki.

« C’est là que cette merde commence vraiment à s’accumuler », poursuit ratchetintellectual.

Les estimations approximatives du coût de la décoration intérieure sont de 975 $ par pièce. En théorie, c’est ce que les joueurs devraient obtenir pour leur rénovation d’une pièce dans Happy Home Paradise s’ils étaient payés en Benjamins américains. Que serait-il en devise ACNH ? 41 593 cloches et 36 400 poki.

« Nous devrions littéralement gagner six fois ce que Lottie nous paie dans l’argent de sa société », conclut-elle. « Littéralement, lottie exploite une ville d’entreprise – une Fordlandia – et, comme tous les capitalistes, exploite le travail de leurs travailleurs. »

Il est temps pour les villageois de se soulever et de s’emparer des moyens de production, ou du moins de négocier un meilleur contrat. Poki d’une journée de foire pour une journée de travail de foire !