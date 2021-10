Les fans d’Animal Crossing sont enthousiasmés par le nouveau patch et le DLC

Image : Nintendo

C’est une minute chaude depuis qu’Animal Crossing: New Horizons a reçu une mise à jour, avec la dernière, l’événement Super Mario 35th Anniversary, lancé en mars 2021. Mais cela est sur le point de changer maintenant que Nintendo a annoncé la sortie du DLC Happy Home Paradise 5 novembre. Ce DLC payant est si gros, en fait, que les fans qui sont tombés y retournent et sont enthousiasmés par le nouveau décor, l’augmentation du stockage, etc.

Après l’atterrissage du jeu en mars 2020 (avec la pandémie, notoirement), la planification et le développement de Nintendo Entertainment (Nintendo EPD) n’ont fait que lentement couler des mises à jour pour New Horizons. Le rythme glacial de ces correctifs et de ce nouveau contenu a consterné les fans au point que beaucoup ont abandonné le jeu et, par extension, leurs îles. C’est douloureux d’imaginer toutes les mauvaises herbes qui ont dû pousser depuis.

Mais comme de nombreux fans l’ont dit à Kotaku sur Twitter, l’extension Happy Home Paradise de New Horizons, un riff sur Happy Home Designer, a ravivé leur intérêt.

Un joueur nommé Cody, qui n’a pas touché New Horizons depuis 14 mois, a déclaré avoir repris le jeu spécifiquement en vue du DLC.

« Les options de décoration élargies et la possibilité d’avoir un centre commercial sont les gros points », a déclaré Cody sur Twitter. « J’aime aussi le fait que le DLC ait des villageois avec des désirs et des besoins plus clairs (les éléments obligatoires pour les maisons), ce qui donne au jeu plus de sens lorsque vous le récupérez. »

Ce «but», au cœur de la boucle de New Horizons, était un sentiment commun parmi les fans. Même un joueur quotidien de New Horizons sous le compte Twitter vwtifuljoe a mentionné que Happy Home Paradise « va vraiment ajouter » ce lien manquant. Pour eux, c’est l’importance (ou l’impact) d’une interaction prudente entre les objets et les activités du jeu et la façon dont les PNJ interagissent avec eux.

« La fabrication, la conception, [and] les aspects de la décoration perdent simplement en importance, car il n’y a pas de fin à cette boucle », a déclaré vwtifuljoe. « Personne n’apprécie le fait qu’un but de soccer soit là à part toi, et ce n’est pas très intéressant. Avec le DLC, il semble que vous obtenez [to] fermer la boucle. Vous obtenez des exigences en matière de salle, décorez, puis des commentaires et des récompenses.

Mis à part les désirs plus clairs des PNJ et une certaine fermeture de la boucle de jeu, Happy Home Paradise de New Horizons a également ravi les gens à propos de son nouveau «travail»: un concepteur de maisons de vacances. Vous voyez, le prochain DLC vous charge de créer des maisons pour d’autres villageois. Les demandes peuvent aller du banal à l’ornement, selon le PNJ. C’est cette variété, comme nous l’a dit un Kazzie Charbonneau sur Twitter DM, c’est en partie pourquoi les fans retournent à nouveau dans leurs îles.

« Je suis enthousiasmé par les nouveaux objets, mais aussi par la façon dont ils sont présentés avec la nouvelle option « emploi », a déclaré Charbonneau. «Nous pourrons essentiellement concevoir un tas de maisons de vacances, ce qui est une idée assez simple, mais cela correspond vraiment à ce qui, à mon avis, attire beaucoup de fans. […] À l’origine, je l’ai joué pour l’aspect village mignon – avoir des voisins mignons avec qui discuter, remplir le musée, mais cela a très vite vieilli. Mais les nouvelles mises à jour me donnent envie de réorganiser toute mon île. »

Et bien sûr, puisque Happy Home Paradise ramène certains éléments des précédents jeux Animal Crossing, les fans attendent également avec impatience le retour de quelques anciens favoris. Cela inclut les camping-cars de Pocket Camp et du café Brewster, The Roost. Et puis il y a Wardell le lamantin, qui a réussi à gagner des fans lors de New Horizons Direct de la semaine dernière.

En tant que personne qui a traditionnellement ignoré les jeux Animal Crossing, voir les fans amoureux de la série – et l’excitation autour de Happy Home Paradise – m’a même intéressé à créer une île. Avec la confirmation que le patch gratuit de novembre est le dernier, ainsi que la sortie de l’extension premium Happy Home Paradise, c’est peut-être le meilleur moment pour se lancer (ou revenir) au simulateur social discret de Nintendo.