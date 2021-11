Les fans d’Animal Crossing utilisent le polonais de manière inattendue

Le mécanisme de polissage d’objets introduit dans l’excellent DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing: New Horizons commence de manière assez inoffensive, donnant aux joueurs un moyen d’ajouter un peu d’éclat à leur mobilier de maison. Mais lorsque toutes les options des nouvelles fonctionnalités sont déverrouillées, y compris la possibilité d’utiliser des motifs personnalisés avec différents effets, le polissage devient un puissant outil créatif que les joueurs intelligents utilisent pour faire passer leurs créations au niveau supérieur. On pourrait dire que cela met le feu au monde de New Horizons.

C’est certainement le cas pour redditor Doubledaare, qui a découvert la possibilité d’échanger les effets de particules de l’outil polonais contre des motifs personnalisés la semaine dernière. Il suffisait d’appliquer le design unique à l’un des effets existants pour créer des flammes rugissantes. Comme vous le savez, le feu a tendance à se propager, donc à peu près au même moment où Doubledaaare a mis le feu à sa maison Animal Crossing, le redditeur Dblrynbw (via Polygon) a fait passer la combinaison d’animaux parlants et de meubles enflammés à la prochaine étape logique.

Pour accéder au nouvel outil de polissage, vous devez posséder le DLC Happy Home Paradise d’Animal Crossing: New Horizons. Après avoir décoré quatre maisons, vous débloquez la version de base de polish, qui vous permet simplement d’ajouter un effet scintillant aux objets à la fois dans votre maison et dans les maisons que vous concevez pour les clients.

Appelez-moi simplement Capitaine Sparkles. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Une fois que vous avez aidé un total de 12 clients dans Happy Home Paradise, l’adorable ami singe Niko vous apprend des effets de polissage supplémentaires, vous offrant 14 préréglages avec lesquels jouer, chacun avec des apparences et des comportements différents. L’effet de polissage initial, sparkleblast, crée une cascade de petites étoiles qui émanent de vos articles polis. Pitterpat crée des petits cœurs qui surgissent de vos objets. steamshine ajoute de la fumée à un article, parfait pour les bains à remous ou les fosses à barbecue. Découvrez la photo cool de Koo Kuunen publiée sur Twitter en utilisant l’effet de polissage Zappamatic par défaut.

Les paramètres par défaut sont soignés, mais le déverrouillage des 14 vous donne également la possibilité d’appliquer vos propres modèles personnalisés. Par exemple, l’effet de polissage Flutterflap ajoute de petits papillons qui volent autour de vos objets polis. L’artiste Rachel Briggs a créé son propre motif Rosie Maple Moth et l’a appliqué au volet flottant, transformant l’effet de manière dramatique.

Les fans utilisent le même effet de battement pour créer des créatures volantes comme des chauves-souris, des oiseaux et des fées. D’autres transforment la vapeur, la glace et l’effet sombre et mystérieux du tourbillon sombre en fantômes et esprits effrayants, juste à temps pour le *calendrier des vérifications* Spooksgiving. Vous voulez avoir une baignoire hantée par votre villageois préféré ? Appliquez leur photo comme texture pour l’effet de polissage à la vapeur comme Redditor Reocyx l’a fait avec le pauvre Sherb.

Les joueurs découvrent chaque jour de nouvelles façons intéressantes d’appliquer leurs conceptions personnalisées à l’outil polonais, alors restez à l’écoute de Reddit, Twitter et partout où les fans d’Animal Crossing: New Horizons se réunissent en grands groupes pour rester au courant des dernières nouveautés.