Les fans d’animation et de jeux pleurent l’actrice de voix assassinée Christiane Louise

Les fans d’animation et de jeux du monde entier rendent hommage à Christiane Louise, la doubleuse brésilienne connue pour ses rôles dans Overwatch et d’autres jeux vidéo populaires, après avoir été tuée à Rio de Janeiro début août. Elle avait 49 ans. Selon certaines informations, le suspect, Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa, a ensuite été arrêté dans le cadre de l’affaire.

À l’heure actuelle, les détails de la mort de Louise restent flous, bien que des rapports affirment qu’elle a été tragiquement assassinée dans son appartement avec un calice brisé le 6 août. Vasconcellos da Costa et sa mère Eliane Gonçalves Vasconcellos da Costa, qui aurait également été impliqué. mais n’a pas encore été placé en garde à vue, aurait gardé le corps de Louise chez eux pendant deux jours avant de finalement tenter de cacher le corps. Lorsque Louise a été retrouvée, elle aurait été morte depuis plusieurs jours. Vasconcellos da Costa aurait admis avoir tué Louise, bien qu’il ait revendiqué la légitime défense. La police, cependant, pense que Vasconcellos da Costa a tué Louise pour son héritage et d’autres biens. Les autorités auraient découvert les ordinateurs et les téléphones portables de Louise au domicile d’Eliane Gonçalves. Eliane Gonçalves n’a pas été retrouvée.

Alors que la police poursuit sa recherche d’Eliane Gonçalves, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour réagir à la mort tragique de Louise. L’actrice de doublage était surtout connue pour avoir fourni la voix de Mercy dans Overwatch. Elle a également exprimé Cortana dans la série Halo et Sivir dans League of Legends. Louise a également détenu plusieurs crédits télévisés, notamment avoir interprété Helen Lovejoy dans Les Simpsons et Daisy Duck dans de nombreuses productions animées de Disney, ainsi que plusieurs autres. Continuez à faire défiler pour voir les hommages des fans à Louise.

Repose en paix Christiane Louise, les héros ne meurent jamais. – Jay #ActiBlizzWalkout 💙 (@justsome_donkus) 26 août 2021

“Repose en paix à Christiane Louise qui a exprimé Mercy, Cortana et de nombreux autres personnages”, a tweeté un fan. “Vous avez exprimé ma voix principale dans Overwatch, et je vous en serai éternellement reconnaissant. ‘Les héros ne meurent jamais.'”

précédentsuivant

Repose en paix Christiane Louise Vole haut 🕊 – Disgustingsewer (@disgustingsewer) 24 août 2021

“C’EST POUR ELLE!” a écrit une autre personne. “À la douce mémoire de Christiane Louise !! l’acteur brizzaian Mercy Voice. Puisse-t-elle trouver la paix et la justice.”

précédentsuivant

on se souviendra toujours de toi, repose en paix — parc lvs chasseurs | à la recherche de moots overwatch! (@hyeongparkz) 29 août 2021

“Elle ne méritait pas cette fin”, a tweeté un autre. “J’espère qu’elle pourra se reposer paisiblement, même si elle n’était pas censée se reposer si tôt.”

précédentsuivant

“Les héros ne meurent jamais”. Pièce de dessin d’art faite par moi. RIP Christiane ❤️ pic.twitter.com/nGriNBKy5H – Amanda🌙 (@MoonMind1156) 16 août 2021

“Repose en paix le plus beau et le plus paisible des acteurs de la voix meme de gentillesse”, a tweeté quelqu’un d’autre. “Elle a rendu possible la trêve pour un jeu car la surveillance et la miséricorde étaient un chef-d’œuvre. Reste en place.”

précédent