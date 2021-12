Les fans d’anime japonais sont déconcertés par le titre anglais de la saison 2 de Demon Slayer

Les femmes qui travaillaient dans un yuukako étaient connues sous le nom de yuujo. Capture d’écran : ©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

Le titre anglais de la deuxième saison de Demon Slayer est Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc. Le mot japonais utilisé pour l’arc est yuukaku (遊廓), et ce mot a un sens beaucoup plus pointu que « quartier de divertissement ».

Yuukaku se traduit par « quartier chaud », « quartier des plaisirs » ou encore « bordel ». Yoshiwara est le centre de prostitution le plus célèbre du Japon et c’est aussi le décor de la deuxième saison, laissant peu de doute sur la signification du mot. Le « district de divertissement » est cependant défini comme « un type de quartier des arts avec une forte concentration de salles de cinéma, de théâtres ou d’autres lieux de divertissement ». Ce sont clairement des espaces différents, et des mots avec des significations différentes.

Ci-dessus se trouve le logo officiel anglais. Image : ©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

Le blog japonais populaire Hachima Kikou a récemment qualifié le titre anglais de « flagrant » et de « pas bon ». Les commentateurs du site sont intervenus, semblant légèrement déconcertés par le titre.

Un commentateur a souligné que le mot kanrakugai (歓楽街) peut se traduire par « district de divertissement » et s’est demandé si le titre anglais de la deuxième saison n’avait pas été mal traduit. J’imagine que ce n’est pas le cas et que quelque chose d’autre se prépare.

Les commentateurs ont proposé leurs propres suggestions de titres, notamment « Nightlife District Arc » ou même « Yoshiwara District Arc ». D’autres ont supposé qu’il ne serait pas possible de traduire correctement le titre par « Arc du quartier rouge » en raison des connotations sexuelles manifestes. Pour contourner cela, tout en gardant la nuance du titre original, un commentateur s’est demandé qu’il n’était pas simplement écrit comme « Yuukaku Arc ». Un autre commentateur a répondu : « Parce que les enfants de nos jours savent comment utiliser Google. » Bon point.

Une vue plongeante sur le yuukaku le plus célèbre du Japon, Yoshiwara.Capture d’écran : ©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

La controverse n’est pas nouvelle pour le titre de cette saison. Lorsque le titre a été révélé pour la première fois en février dernier, certains parents au Japon n’étaient pas ravis. Selon Livedoor News, certains ont dit qu’ils se sentaient mal à l’aise avec leurs enfants en train de regarder un anime avec le titre et qu’ils ne pouvaient pas expliquer à leurs enfants quel type d’endroit était yuukaku. À l’époque, d’autres fans ont défendu le titre, soulignant que ces quartiers de plaisir étaient de vrais lieux, et qu’il était bizarre de prétendre qu’ils n’avaient jamais existé.

Pour la sortie en anglais de l’anime, les distributeurs semblent vouloir éviter complètement cette controverse. La traduction n’est peut-être pas correcte, mais, je suppose, au moins, cela ne dérangera pas les parents.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc est diffusé sur Funimation et Crunchyroll.