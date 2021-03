Les fans d’Apple se tournent vers cette astuce iPhone qui est devenue virale sur TikTok – .

Une vidéo virale faisant le tour de Tik Tok montre aux utilisateurs comment créer facilement un GIF à partir d’une sélection de photos prises avec l’application Appareil photo. Cette fonctionnalité n’est pas vraiment nouvelle étant donné que iOS 14 est sorti depuis six mois maintenant, mais Apple, pour une raison quelconque, ne met pas toujours en évidence la gamme complète de nouvelles fonctionnalités qu’il introduit lorsqu’il publie une toute nouvelle mise à jour iOS.

Donc, dans une tournure d’événements bizarre, de nombreux utilisateurs d’iPhone découvrent de nos jours de plus en plus de fonctionnalités iOS simplement en faisant défiler Tik Tok. Et la fonctionnalité mise en évidence ci-dessous est assez facile et amusante à utiliser une fois que vous avez configuré les choses.

L’astuce ci-dessous est réalisable via l’application Raccourcis de l’iPhone, que vous pouvez télécharger depuis l’App Store si ce n’est pas déjà sur votre appareil.

La vidéo Tik Tok montre comment prendre des photos et les transformer en GIF, mais nous allons vous en faire mieux et vous montrer comment prendre une vidéo déjà enregistrée et la transformer en GIF.

C’est un peu un processus à mettre en place, mais une fois que c’est fait, c’est super facile à utiliser.

Pour commencer, ouvrez l’application Raccourcis et appuyez sur le signe «plus» en bleu situé dans le coin supérieur droit. À partir de là, sélectionnez «Ajouter une action», puis tapez le mot «Gif» dans la barre de recherche. Ce faisant, vous devriez voir une option appelée « Créer un GIF ».

Ensuite, sélectionnez le bouton à trois points dans le coin supérieur droit et activez l’option «Afficher dans la feuille de partage».

Vous voudrez également appuyer sur la zone où il est dit « Nom du raccourci » afin que vous puissiez nommer ce raccourci par exemple « Créer un GIF » ou « Vidéo au GIF ».

Ensuite, appuyez sur l’option «Terminé» dans le coin supérieur droit. Vous devriez maintenant voir une liste indiquant « Créer un GIF à partir du contenu ». «

Si vous appuyez sur « Contenu », un écran en bas apparaîtra sur lequel vous devrez appuyer sur « Sélectionner une variable magique ».

Ensuite, cliquez sur l’option « Entrée de raccourci » en haut.

Ensuite, appuyez sur le signe bleu «plus» en bas, saisissez le mot «enregistrer» dans la barre de recherche, puis sélectionnez «Enregistrer dans l’album photo».

Vous devriez maintenant voir quelque chose comme ça.

Maintenant, appuyez sur « Terminé » dans le coin supérieur droit et vous êtes prêt à partir.

Maintenant que le plus dur est fait, vous pouvez accéder à votre pellicule, sélectionner une vidéo, et si vous appuyez sur le bouton de partage en bas à gauche, vous devriez voir une option pour « Créer un GIF » si tel est le nom vous avez fini par y aller.

Cliquez dessus et un GIF de votre vidéo sera automatiquement ajouté à votre pellicule.

La vidéo Tik Tok qui montre comment transformer des photos en GIF, qui, j’imagine, serait utilisée moins fréquemment, peut être vue ci-dessous, mais le processus global est similaire.

@jessicawangofficial Consultez mes bobines Instagram pour le tutoriel complet. Poignée Instagram Jessicawang. #iphonetricks #iphonetip #iphonetrick #fyp #jwtips ♬ Dites bonjour – Rosie Thomas, Sufjan Stevens

Le tutoriel complet peut être visionné sur Instagram ici.

