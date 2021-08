Les fans d’Arsenal demandent le limogeage de Mikel Arteta après des défaites consécutives humiliantes, alors que les bookmakers réduisent les chances que les Gunners soient relégués

Le début de saison a été difficile pour Arsenal.

Leurs joueurs clés n’étaient pas disponibles, ils ont perdu des matchs consécutifs de Premier League de manière embarrassante et les fans appellent déjà au limogeage du patron Mikel Arteta.

Arteta se retrouve déjà sous une pression énorme à seulement deux matchs de la nouvelle saison

Un bookmaker a même réduit les Gunners à 22-1 pour la relégation cette saison avec SBK Sportsbook, après une défaite lors de la première journée contre Brentford et une défaite 2-0 par Chelsea à l’Emirates Stadium dimanche.

Leurs premières semaines chaotiques de la saison n’auraient pas pu arriver à un pire moment, Amazon surveillant chacun de leurs mouvements pour la participation des habitants du nord de Londres à la prochaine série de vols sur le mur «Tout ou rien».

Et un fan a déclaré à talkSPORT qu’il avait dû faire semblant de faire confiance à l’équipe lorsque le service de streaming lui a demandé ce qu’il pensait du club, malgré son pessimisme avant le reste de la saison.

“Où est-ce que je commence? C’était tellement, tellement, tellement mauvais », a déclaré le supporter d’Arsenal à talkSPORT.

Arsenal n’a pas encore marqué de but cette saison

«J’étais au pub avant le match et les documentaristes d’Amazon Prime sont venus et ils ont demandé à filmer, alors j’ai dû me mordre la langue et essayer de donner une tournure positive.

« Mais nous n’allons absolument nulle part et je ne peux pas mentir. C’est la faute d’un homme – Mikel Arteta.

« Il n’en a aucune idée, il n’en a tout simplement aucune idée. »

Arsenal a tenté d’améliorer son équipe cet été, en signant Aaron Ramsdale, Ben White et Martin Odegaard.

Arteta a renforcé son équipe cet été, avec la signature d’Aaron Ramsdale, entre autres

Ils étaient cependant privés de White (coronavirus) et d’Odegaard (non inscrit à temps) pour leur défaite contre Chelsea.

Ils étaient également privés du duo de frappe Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette pour leur défaite à Brentford.

Les fans ne prennent cependant pas cela comme une excuse et veulent voir de meilleures performances de l’équipe d’Arteta.

Interrogé par Darren Bent quand le club devrait licencier l’Espagnol, le fan a répondu : « Demain. Nous aurions dû nous en débarrasser depuis longtemps.

La signature de 50 millions de livres d’Arsenal, Ben White, n’était pas disponible pour leur match contre Chelsea

“Il a maintenant perdu plus de matchs à domicile aussi longtemps qu’il a été en charge, je pense que cela fait environ 20 mois, que Wenger n’en a fait en six ans.

«Il nous a ramenés dans chaque mesure. Aussi mauvais que [Unai] Emery l’était, et je n’aimais pas Emery, mais il nous a pris un point sur les quatre premiers et à une finale de Ligue Europa avec une équipe qui était nettement pire.

«Arteta a beaucoup plus investi dans cette équipe. Nous avons [Thomas] Partey, un plus mature [Bukayo] Saka, [Gabriel] Martinelli.

“Nous avons signé pour 130 millions de livres sterling de joueurs et nous sommes pires dans chaque mesure.”

