Les fans d’Arsenal détournent le regard ! Réactions sociales à la soirée de misère des Gunners contre Everton

Cela aurait dû être une victoire facile pour Arsenal, étant donné qu’ils avaient marqué 111 buts en Premier League contre Everton, plus que contre toute autre équipe.

Mais le Grinch de Noël des Gunners s’est présenté dans le Merseyside et l’avance 1-0 est devenue une défaite 2-1, grâce à la frappe tardive de Demarai Gray.

.

Arsenal reste 7e du classement de Premier League après une défaite 2-1 contre Everton

Le patron d’Everton, Rafa Benitez, a été sauvé d’une nuit de critiques alors que son équipe est venue par derrière pour assommer Arsenal à Goodison Park.

La troisième tentative de but de Richarlison a amené le niveau du score jusqu’à ce que le puissant effort de Gray dans le temps additionnel ait causé le chaos alors que des milliers de Toffees célébraient – une victoire qui était bien nécessaire.

Et si vous pensiez que la soirée d’Arsenal ne pouvait pas être pire, le monde des médias sociaux a commencé à inonder de mèmes « Banter FC ».

talkSPORT EDGE jette un œil…

SI PRES ET SI LOIN

Les Gunners étaient à quelques centimètres de dépasser Manchester United au classement et ce fan particulier des Red Devils n’a pas pu s’empêcher de rire du club du nord de Londres.

« SOUTIEN À ARSENAL ÉTAIT UN MAUVAIS CHOIX »

Bien sûr, la célèbre scène d’Anchorman, avec Will Ferrell buvant un carton de lait et disant « le lait était un mauvais choix » devait devenir un mème d’Arsenal…

ARTETA DEHORS ?

Juste pour dire que le chant « Arteta Out » retrouvera sa place dans les tribunes ?

Eh bien, ce fan semble certainement penser que le patron ne sera pas autorisé à reprendre l’entraînement après la performance étonnante d’hier soir.

ARSENAL À LA SAUVETAGE

Everton n’avait pas gagné en huit matches cette saison de Premier League et les fans ont affirmé que s’il y avait un club qui pouvait mettre fin à la misérable course des Toffees, ce devait être le seul et unique Arsenal…

CHUTE D’AUBA

Si vous pensiez que Pierre-Emerick Aubameyang allait être épargné après avoir raté la chance de dernière minute qui aurait pu donner un point à Arsenal, alors détrompez-vous…

SNEAK PEAK

Si vous attendez avec impatience le documentaire All or Nothing: Arsenal Amazon Prime, voici une séquence exclusive des coulisses d’Aubameyang et Lacazette. Prendre plaisir!

PAS BESOINS DE MOTS

Et enfin, quelle meilleure façon de mettre du sel dans la plaie que de partager une image de son rival Son Heung-min remplie de joie avec une simple légende de « Arsenal » – aïe.

FLASH EURO

Le vrai roi des buts de l’Europe : voici qui règne en maître sur les buts ET les passes décisives en 2021

ÉLITE

Le Barça au bord du gouffre et Ibra peut-il inspirer AC ? Raisons d’être enthousiasmés par le retour de l’UCL

la tourmente

Forme diabolique et signatures choquantes – où ça a mal tourné pour Everton

CINQ DES MEILLEURS

Directeur chauffé de Leeds, célébrations de l’armée de Toon – les meilleurs événements sociaux du week-end

ÇA PASSE OU ÇA CASSE

Ces six matchs définiront-ils la saison de West Ham ?

FOU

CINQ moments époustouflants des derbies emblématiques du Merseyside