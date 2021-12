Les fans d’Arsenal exhortent Arteta à libérer une star de 25 millions de livres sterling contre Man United

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Les fans d’Arsenal ont exhorté Mikel Arteta à ramener Kieran Tierney dans le onze de départ contre Manchester United jeudi soir.

Peu de gens l’auraient prédit en début de saison, mais Arsenal se rendra à Old Trafford avec cinq points d’avance sur ses anciens rivaux.

Que fera Ralf Rangnick à Manchester United ? Expérience Football Manager 2022

Avant ce match, Arteta a de grandes décisions à prendre, notamment qui commence à l’arrière gauche.

Nuno Tavares est initialement venu remplacer Tierney dans le XI, après que l’Écossais se soit blessé en octobre.

Mais pendant son absence, la signature estivale d’Arsenal a prospéré et a produit des performances exceptionnelles, notamment contre Newcastle la dernière fois.

Malgré cela, certaines sections du support d’Arsenal pensent qu’il est maintenant temps pour Tierney de revenir dans le XI avant cette confrontation des poids lourds.

Tavares a eu du mal à Anfield contre Liverpool il y a quinze jours, mais en vérité, le reste de ses coéquipiers aussi.

Mais avec une liste de matchs chargée à venir, ajoutée à l’expérience de Tierney, les fans d’Arsenal veulent que leur joueur de 25 millions de livres sterling (Sky Sports) se déchaîne sur une équipe de Manchester United au moral sapé.

Si Tierney commence, il se heurtera plus que probablement à Jadon Sancho récemment rajeuni.

L’international anglais a connu des difficultés depuis son transfert estival à gros budget du Borussia Dortmund.

Mais il a trouvé le fond du filet dans des matchs consécutifs et commence à montrer pourquoi tant d’argent a été payé pour lui.

Néanmoins, voici une sélection de fans d’Arsenal qui souhaitent que Tierney commence jeudi :

Tierney doit revenir à un moment donné, nous n’avons pas beaucoup de leaders, dans l’équipe maintenant nous n’avons que Ramsdale qui crie et organise sur le terrain, Nuno est un énorme talent pour moi, s’ils ont le même niveau de expérience je choisirai Nuno, mais ce n’est pas le cas maintenant

Je dis Tierney. Taveres a eu la chance de prouver sa valeur et il l’a fait, mais avec un manque de leaders dans l’équipe, Tierney manque et vous voulez retirer les tavares avant qu’il n’ait l’inévitable plongeon pour tous les jeunes joueurs après une bonne course

– Hayden (@HR19WFC) 30 novembre 2021