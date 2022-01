Les fans d’Arsenal lancent des bouteilles sur les joueurs de Manchester City après le vainqueur de Rodri

Les fans d’Arsenal ont lancé des bouteilles en plastique et des rouleaux de papier toilette aux joueurs en fête de City après que Rodri a marqué un arrêt de jeu à l’Emirates Stadium samedi alors que les températures ont atteint 16,2 degrés Celsius (61,16 degrés Fahrenheit) dans la capitale.

Le jour de l’An le plus chaud de tous les temps à Londres a vu les fans d’Arsenal s’échauffer après un effondrement contre Manchester City.

Le retour de City pour gagner 2-1 et assurer une 11e victoire consécutive en Premier League s’est achevé dans la troisième minute du temps d’arrêt, incitant Rodri à arracher son maillot et à glisser sur le terrain juste devant le soutien à domicile.

« Nous avons eu un peu de mal en première mi-temps, la deuxième mi-temps, nous avons davantage joué notre jeu », a déclaré Rodri. « Ils ont fait un excellent match, mais heureusement, nous avons montré la personnalité de nos champions. » Alors que City avançait de 11 points devant Chelsea, deuxième au sommet du classement, Arsenal, quatrième, s’attardait sur son effondrement.

City suivait le but de Bukayo Saka lors d’un match électrisant d’Arsenal en première mi-temps.

Mais le match a basculé en faveur de City pendant une période de deux minutes après la pause.

Granit Xhaka a concédé un penalty pour avoir fait tomber Bernardo Silva d’un match nul et Riyad Mahrez a égalisé sur place à la 57e minute.

Ce qui s’est avéré aussi coûteux pour Arsenal, c’est que Gabriel a reçu un avertissement pour avoir tenté de rayer le point de penalty avant le coup de pied de Mahrez.

En une minute, Arsenal avait une chance immédiate de reprendre la tête. Mais le dégagement de la ligne de but accroché et brouillé de Nathan Ake a empêché un but contre son camp d’Aymeric Laporte après avoir dirigé le gardien Ederson.

Ensuite, Gabriel a de nouveau reçu un avertissement à la 59e et a vu rouge pour avoir commis une faute sur Gabriel Jesus.

Les tentatives d’Arsenal pour s’accrocher au point ont été contrecarrées par le tir dévié de Laporte atteignant Rodri pour marquer.

« Nous sommes très frustrés par le résultat si vous jouez un match comme celui-ci contre l’une des meilleures équipes du monde », a déclaré le directeur adjoint d’Arsenal Albert Stuivenberg, qui était sur la ligne de touche tandis que le directeur Mikel Arteta s’isole avec COVID-19.

« A la fin, avoir zéro point est frustrant car nous aurions dû gagner le match. » Arsenal était frustré en première mi-temps de ne pas recevoir de penalty avant que Saka ne frappe avec une première connexion de la passe bien placée de Kieran Tierney, le gardien de City Ederson ayant échappé à l’action pour avoir fait tomber Martin Odegaard.

« Je recherche la cohérence », a déclaré Stuivenberg. « Nous avons VAR en place, alors pourquoi ne pas vous vérifier en tant qu’arbitre ? Cela ne s’est pas produit, donc c’est décevant.

