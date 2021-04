Les fans d’Arsenal prévoient de protester contre Stan Kroenke et les Gunners ont critiqué pour “ avoir cité Rocky Rocastle tout en conspirant pour éloigner le club des supporters ” avec des plans de Super League européenne

Les fans d’Arsenal prévoient d’organiser une manifestation de masse contre le propriétaire Stan Kroenke vendredi, avec talkSPORT dit “ ce n’est pas fini ” après le retrait du club de la Super League européenne.

Le conseil des Gunners a écrit mardi une lettre ouverte aux partisans annonçant leur demi-tour d’échappée, à la suite d’une réaction monumentale.

.

Le mépris envers la famille Kroenke est dans le nord de Londres depuis des années

Les géants du nord de Londres ont admis qu’ils avaient “ commis une erreur ” et se sont excusés auprès des fans en déclarant leur retrait officiel du projet, ainsi que les cinq autres clubs fondateurs de l’ESL de la Premier League.

Mais les fans en colère ont répondu à la déclaration avec l’un des leurs et ont annoncé sur les réseaux sociaux des plans pour que les supporters se rassemblent avant le choc de vendredi contre Everton, où ils exhorteront l’Américain Kroenke à vendre et à quitter leur club bien-aimé.

Kroenke n’a jamais été un homme populaire dans le nord de Londres, mais l’implication d’Arsenal dans l’échec de la Super League européenne est un autre clou dans le cercueil pour sa relation avec les fans.

Et un partisan a révélé à talkSPORT mercredi son intention de se révolter, avec sa collègue Gooner Laura Woods lisant un message dans l’émission Breakfast.

Il disait: «Pour nous, ce n’est pas fini – nous voulons Kroenke OUT!

«Vendredi à 18 heures, nous ferons de notre mieux pour que cela soit clair.»

. – .

Stan Kroenke possède également l’équipe de la NFL, les Los Angeles Rams

La légende d’Arsenal, Ian Wright, fait partie de ceux qui ont exhorté les propriétaires de son club à partir à la suite de leur coup d’État élitiste raté, les partisans de Liverpool disant à John W Henry de partir malgré son message vidéo d’excuses, et Ed Woodward annonçant déjà son départ imminent en tant que Manchester United. vice-président exécutif.

Et l’animatrice de talkSPORT Woods a ajouté son dégoût pour Kroenke et la hiérarchie “ manteau et poignard ” du club, alors qu’elle rejoignait Wright en citant le grand héros des Gunners, David ‘Rocky’ Rocastle.

«L’une des citations de Rocky -” souviens-toi qui tu es, souviens-toi d’où tu viens “- a été célébrée par Arsenal à l’occasion de l’anniversaire de sa mort tout récemment», a déclaré l’animateur de talkSPORT Breakfast.

«Ian Wright l’a également souligné, que vous venez d’attirer l’attention sur ce joueur extraordinaire que les fans adorent absolument, vous avez cité ses paroles mais tout le temps vous avez conspiré pour éloigner ce club de ses fans.

«C’est tellement hypocrite, c’est tellement manteau et poignard!

«Tant de dégâts avaient été causés. Kroenke n’était pas populaire de toute façon, il n’a jamais été populaire dans ce club, mais cela va encore plus loin.

«Je me demande simplement, de la même manière que nous avons dit que ces propriétaires n’ont aucune compassion pour la base de fans, la base de fans a insisté pour que la Super League européenne ne se produise pas, peuvent-ils pousser plus loin?

«Peuvent-ils réellement expulser quelqu’un d’un club? C’est probablement un défi de taille. »

Mais c’est certainement ce que veulent les Gooners.