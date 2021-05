Les fans d’Arsenal protestent contre le propriétaire Stan Kroenke devant Emirates alors que Josh Kroenke assistera au premier match en plus d’un an contre Brighton

Les fans d’Arsenal ont une fois de plus exprimé leur colère envers le propriétaire Stan Kroenke en organisant une manifestation, son fils Josh Kroenke devant être aux Emirats..

Des supporters mécontents se sont rassemblés devant le stade du club avant le dernier match de la saison de Premier League – où les Gunners affrontent Brighton.

. – .

Josh Kroenke devrait être aux Emirats pour la première fois depuis début 2020

La manifestation était prévue avant le match, qui voit également les supporters revenir aux Emirats pour la première fois depuis la réouverture du football anglais.

Le directeur d’Arsenal, Josh Kroenke, et le fils de Stan, devaient également être au match contre Brighton, selon l’Athletic.

Twitter

Les fans d’Arsenal ont organisé une manifestation contre Stan Kroenke avant leur match contre Brighton

Un certain nombre de fans d’Arsenal ont exprimé leur colère contre les Kroenkes avant leur match à Brighton

On dit que c’est le premier match auquel il participe depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Le mois dernier, des milliers de personnes ont manifesté leur colère envers les Kroenke suite à l’implication du club dans les plans bâclés de la Super League européenne.

Le mécontentement des fans envers leur propriétaire est plus profond que cela, la Super League n’étant que la goutte d’eau finale.

Les légendes du club comme Thierry Henry ont jeté leur poids derrière les supporters du club dans une interview avec talkSPORT.

On dit que lui, avec d’autres légendes comme Patrick Vieira et Dennis Bergkamp, ​​aiderait le co-fondateur de Spotify Daniel Ek à essayer d’acheter le club.

.

Le milliardaire suédois Daniel Ek veut racheter Arsenal à Stan Kroenke

Le milliardaire suédois prétend avoir eu une offre repoussée par les Kroenkes.

Vieira a également appelé les fans à s’assurer que la manifestation se déroule de manière pacifique pour que leur message ne soit pas ignoré.

Avant le match, il a déclaré: «Il est évident que la violence n’est pas la réponse dans aucun type de communication.

«Le message se perd et les gens parleront de la négativité plus que toute autre chose.

«Je pense que c’est une démocratie où vous pouvez vous exprimer sur ce que vous pensez de la façon dont le club est géré.

«J’espère que cela se fera de manière pacifique.»

. – .

Kroenke est une figure impopulaire parmi les fans d’Arsenal

Des manifestations similaires ont été observées dans des clubs comme Manchester United, où les supporters protestent depuis longtemps contre la famille Glazer.

Les manifestations à l’extérieur d’Old Trafford se sont avérées laides, cependant, avec un petit nombre de personnes qui ont pénétré dans le sol, tandis qu’il y a également eu des affrontements entre les supporters et la police à l’extérieur du terrain alors qu’ils ont forcé le report de leur match avec Liverpool.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les avis d’experts et les opinions sur tous les principaux sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.