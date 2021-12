Les fans d’Arsenal réagissent au message de 3 mots de Ceballos sur Arteta

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Les supporters d’Arsenal se sont tournés vers Twitter après avoir vu le message de Dani Ceballos sur les réseaux sociaux à propos de Mikel Arteta.

Les Gunners ont battu Southampton 3-0 à l’Emirates Stadium samedi après-midi.

Alexandre Lacazette a donné l’avantage à Arsenal en terminant un sublime mouvement d’équipe qui comprenait 16 passes et a commencé en profondeur depuis la propre surface des Londoniens.

Ceballos s’est rendu sur Instagram pour publier « Made in Arteta » en référence à la philosophie du manager d’Arsenal concernant les passes.

Voici comment les supporters du club Emirates Stadium ont réagi sur Twitter :

Celtique 1-0 Motherwell | Réaction à temps plein

BridTV

7197

Celtique 1-0 Motherwell | Réaction à temps plein

921088

921088

centre

UCqUPn73T2WxGyzCdtLe8m7g

67 Salut, Salut (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwng3RIc-bAXurA5yt1Vj63uuVOBD1RQ9n6j_XKhD=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Ce contenu n’a pas pu être chargé

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Dani Ceballos, commente la publication Instagram d’Arsenal sur le but d’Alexandre Lacazette contre Southampton : « Made in ARTETA 🔥 » #afc pic.twitter.com/kf9E8ujEnS – afcstuff (@afcstuff) 12 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Bro est si impudique – Ed🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@AFC_Ed4) 12 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il est à genoux pour revenir — 🇪🇷 (@AFCPAULINE) 12 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

homme twerk pour un mouvement – m.khairulmustaqim (@mkhirlmstqm_) 12 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

dani n’a même pas joué de match au Real Madrid cette saison, c’est son dernier recours – Swifter🦹🏿‍♂️🔫 (@Swifter799) 12 décembre 2021

Admire toujours Arteta

Ceballos a passé 18 mois à jouer sous les ordres de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et sur la base de ce commentaire, l’international espagnol reste un fan de son ancien manager.

Le meneur de jeu du Real Madrid a initialement rejoint le club de Premier League sous Unai Emery, mais malgré une série de performances scintillantes sous les deux entraîneurs, la cohérence a laissé tomber l’Espagnol et Arteta et Edu ont choisi de ne pas le signer de manière permanente l’été dernier.

Il est resté avec le club de Bernabeu cette saison mais n’a pas encore joué une seule minute sous Carlo Ancelottti dans aucune compétition.

Une sortie en janvier pour Ceballos semble une certitude et après avoir été prêté pendant deux saisons à Arsenal, le joueur de 25 ans pourrait avoir envie de quelque chose d’un peu plus à long terme à l’avenir.

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Dans d’autres nouvelles, « So sans vergogne » : les fans d’Arsenal réagissent au message de 3 mots de Ceballos sur Arteta