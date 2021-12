Les fans d’Arsenal réagissent au nouveau reportage sur un joueur de 22 ans

Photo de Ryan Pierse/.

L’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah serait impatient de déménager en Allemagne plutôt que de rester en Premier League.

Selon le Sun, l’attaquant de 22 ans et son camp ont les yeux rivés sur un transfert en Bundesliga, les clubs souhaitant que Nketiah se dirige vers la fenêtre de janvier.

Selon le Sun, Crystal Palace est impatient de signer l’attaquant. Cependant, il semble que Nketiah soit beaucoup plus ouvert à un transfert en Allemagne, où il gagnera probablement plus que s’il devait déménager chez les Eagles.

L’accord de Nketiah avec Arsenal expire l’été prochain, et il est de plus en plus probable que l’international anglais U-21 quittera le nord de Londres après avoir rejoint l’académie du club à l’adolescence.

Le Christmas FC peut-il survivre en Premier League ? Expérience Football Manager 2022

BridTV

7477

Le Christmas FC peut-il survivre en Premier League ? Expérience Football Manager 2022

929792

929792

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

En effet, Nketiah ne manquera pas de prétendants en janvier, surtout avec des frais de transfert qui devraient être bas, et l’Allemagne pourrait être parfaite pour l’attaquant.

La nation européenne a récemment été le terrain de développement idéal pour de nombreux talents britanniques, avec Jadon Sancho l’exemple remarquable après avoir rejoint le Borussia Dortmund depuis Manchester City.

Et pour Nketiah, l’Allemagne pourrait être idéale étant donné le style de football pratiqué par la plupart des clubs et l’accent mis sur les jeunes joueurs. Et les fans d’Arsenal pensent qu’un transfert en Bundesliga pourrait être une bonne chose.

Les fans d’Arsenal réagissent alors que Nketiah envisage de déménager en Allemagne

Photo de Charlotte Wilson/Hors-jeu/Hors-jeu via .

L’Allemagne pourrait voir Nketiah devenir le sien, et les fans pensent que la nation européenne pourrait être formidable pour l’attaquant lorsqu’il quittera Arsenal.

Voici ce que certains supporters d’Arsenal avaient à dire sur Twitter à propos de Nketiah envisageant un déménagement en Allemagne…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Prions pour que ce soit vrai ! – Pawel Mendel (@MendelPawel) 26 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

La Bundesliga serait une bonne chose pour lui – Miad Hasan 🇧🇩 (@banterman_007) 26 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Devrait aller au Hertha Berlin – Edgar Tapia (@tapiae23) 26 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

il va être comme gnabry https://t.co/WlA3hRa8tP – wall-e (@v3rsache) 26 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dortmund le prend gratuitement en remplacement de Haaland? https://t.co/rTGo7adulu – Yosolaoluwa (@Demydeee) 26 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Arsenal ne rendrait pas justice en gardant sous contrat un joueur de 32 ans et en permettant à un jeune prometteur de 22 ans de quitter le club. https://t.co/VzEKphcTYK – Benedict Owuor (@BenedictOwuor) 26 décembre 2021

Dans d’autres nouvelles, Our View: Conte pourrait signer une énorme mise à niveau sur le joueur de Tottenham, il a coûté 135 millions de livres sterling en 2017