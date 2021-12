Les fans d’Arsenal réagissent en entendant que Pep veut la signature d’Edu 2021

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Dans une tournure des événements assez surprenante, le défenseur d’Arsenal Nuno Tavares se retrouve lié à un transfert à – attendez – Manchester City.

En effet, ESPN a rapporté vendredi matin que Manchester City surveillait le nouvel arrière gauche d’Arsenal.

Et quand nous disons « nouveau », Tavares est vraiment nouveau.

Les Gunners l’ont recruté à Benfica en juillet dernier, le livewire de 21 ans à talons jets ne gérant que 612 minutes de football en Premier League depuis lors.

Néanmoins, Pep Guardiola serait un admirateur du défenseur offensif.

Et voici comment certains supporters d’Arsenal ont réagi à la spéculation surprenante sur Twitter :

Vends pour 60m on devrait le remplacer par josh digo – Tchad AFC (@koolboy1993) 10 décembre 2021

Nan mec j’espère que non. C’est tellement injuste mec – FIow™ (@AFCFIow) 10 décembre 2021

Pas à vendre – abdulkareem🇺🇬 (@abdulkareemk25) 10 décembre 2021

Retour de l’international écossais

L’équipe de Mikel Arteta accueille Southampton en Premier League cet après-midi et Tavares fera bien de commencer un autre match en défense.

Il est tout simplement indéniable que le joyau portugais a récemment enthousiasmé un nombre important de supporters d’Arsenal, mais, honnêtement, Arteta est susceptible de revenir pour continuer à utiliser l’ancien joueur celtique Kieran Tierney sur le côté gauche de la défense.

Aussi excitant qu’ait été Tavares, le jeune a également commis un certain nombre d’erreurs ces dernières semaines et la vérité est que l’international écossais est un interprète beaucoup plus raffiné.

Tierney a commencé la défaite à Everton lundi soir et bien que Tavares ait remplacé le joueur écossais à 25 minutes de la fin, l’entraîneur espagnol va plus que probablement garder la foi.

De plus, sous les yeux de Manchester City, le manager d’Arsenal ferait bien de s’en souvenir et de garder son arme secrète un peu plus secrète à partir de maintenant.

