Les fans d’Arsenal scandent le nom de Patrick Vieira à Emirates après que le patron de Crystal Palace a conduit les Eagles à la victoire en Premier League contre Tottenham

Les chants de “Patrick Vieira” ont résonné dans les Emirats samedi en l’honneur de la victoire de Crystal Palace sur Tottenham.

Les Eagles, dirigés par la légende du club, ont démantelé les Spurs à dix hommes à Selhurst Park grâce à deux buts de la nouvelle recrue Odsonne Edouard et à un penalty de Wilfried Zaha.

Cela n’a pas été brillant à Arsenal cette saison, mais un ancien joueur leur a donné des raisons de sourire

Vieira est l’homme le plus populaire des Emirats en ce moment

C’était la première victoire de Vieira depuis son arrivée et le résultat a vu les hommes de Nuno Espirito Santo perdre des points pour la première fois cette saison, ravissant la foule des Gunners alors qu’ils se préparaient à affronter Norwich.

La victoire signifie également que Vieira a été impliqué dans les victoires de Premier League contre Tottenham dans les années 1990, 2000, 2010 et 2020.

Vieira a un statut légendaire à Arsenal après avoir fait plus de 400 apparitions sous le maillot rouge et blanc et remporté onze trophées.

Il a été capitaine de l’équipe lors de leur saison «Invincibles», où ils sont restés invaincus pendant toute la campagne, alors qu’il a marqué dans le but qui leur a valu la ligue à White Hart Lane.

Palace a dominé les Spurs à Selhurst Park

Et Vieira était ravi de son équipe Palace après avoir remporté sa première victoire au tableau de la saison.

Il a déclaré à BT Sport: “Ce qui était vraiment important pour nous, nous avions besoin de gagner parce que ces joueurs ont travaillé très bien et dur toutes les semaines depuis que je suis ici et aujourd’hui tout était parfait, l’ambiance, le stade, la qualité du match que nous avons joué aujourd’hui.

« Nous avons pris les trois points et j’en suis vraiment content.