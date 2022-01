Les fans d’Arsenal se réjouissent alors qu’Arteta confirme son plan

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Les supporters d’Arsenal se tournent vers Twitter pour annoncer une révélation de transfert du manager Mikel Arteta.

L’entraîneur d’Arsenal a confirmé lors d’une conférence de presse vendredi après-midi que les Gunners prévoyaient de recruter un milieu de terrain.

S’exprimant via The Guardian, l’Espagnol a confirmé: « Nous allons déménager et nous allons chercher des options car nous sommes très courts là-bas. »

C’est de la musique aux oreilles des supporters de l’Emirates Stadium car, honnêtement, ils ont besoin de milieux de terrain.

Granit Xhaka a été absent de l’entraînement à London Colney toute la semaine ; Mohamed Elneny et Thomas Partey sont à la Coupe d’Afrique des Nations et devraient manquer une bonne partie du mois de janvier ; et Ainsley Maitland-Niles devrait rejoindre l’équipe italienne de Roma.

Même avec quelqu’un comme Elneny, il est vraiment un joueur d’équipe dans le nord de Londres et donc Arsenal a besoin de plus de force au milieu de terrain malgré tout.

Arteta est rarement aussi transparent sur les questions liées au transfert et le fait qu’il ait confirmé le plan est une indication relativement solide que quelqu’un sera signé.

Voici comment les supporters d’Arsenal ont réagi à la confirmation de leur manager vendredi après-midi :

Alors évidemment, nous signons quelqu’un, et je pense qu’il n’a pas encore été mentionné – Kiligan (@KayceeKiligan) 7 janvier 2022

C’est la déclaration que nous voulions – Dickson Nyamu (@nyamu_dickson) 7 janvier 2022

SUUUIIII Nouveau milieu de terrain – Ben 🦋 (@BenFitz13266350) 7 janvier 2022

OHHHHHHHHHHHH OUISSSSSSSSSSSS – . (@cynicalarsenal) 7 janvier 2022

Oh on bouge bien – Mǿ (@esckimeaux) 7 janvier 2022

pas de si mais ou peut-être. Il a dit « nous sommes ». C’est ce que j’aime entendre. – Justin (@AFCTrxJ) 7 janvier 2022

Pas d’énigmes cette fois… Bien – ScoresTV🥅📺 (@OlaoyeE96557204) 7 janvier 2022

Nous y voilà — Lacazette (@Mwawasi__) 7 janvier 2022

D’autres fans ont demandé pourquoi Maitland-Niles avait été autorisé à partir si, comme le prétend Arteta, les Gunners sont «à court» d’options au milieu de terrain.

Mais à vrai dire, le joueur de 24 ans, comme Elneny, ne faisait pas partie intégrante des plans du manager espagnol à Arsenal.

Leur seul milieu de terrain senior disponible pour la visite de la FA Cup dimanche à Nottingham Forest ressemble à Albert Sambi Lokonga et c’est avant tout la raison pour laquelle les Londoniens du nord renforcent cette position.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

