« Nous n’avons pas été en compétition avec les meilleurs clubs de ce pays depuis cinq ans… Nous devons être impitoyables. Il n’y a pas de temps à perdre et il y a beaucoup à faire. » — Mikel Arteta, 5 mai 2021

“Joe fait partie de nos plans, c’est notre joueur.” – Mikel Arteta sur l’avenir de Joe Willock, 13 juillet 2021

« Je ne veux pas que des individus travaillent dans une région ou pour un pays. Je veux qu’un groupe travaille ensemble. Moins de personnes avec beaucoup plus de responsabilités. »—Edu expliquant sa décision de se débarrasser de plusieurs membres du réseau de scoutisme d’Arsenal, 11 septembre 2020

“Ceballos, Aubameyang et Pepe ont tous testé la patience d’Arteta” – Le premier point de l’Athletic expliquant la triste défaite 3-0 d’Arsenal à domicile contre Liverpool, le 5 avril 2021

Ce ne sont là que quatre exemples de ce qui s’est passé à Arsenal ces dernières années : des promesses brodées par la direction qui ne veulent rien dire ; mensonges purs et simples; des tentatives idéalistes pour convaincre les fans qu’il existe un plan directeur caché en préparation ; puis les médias font inexplicablement des excuses au nom de la direction du club lorsque la mauvaise direction et la tromperie sont exposées.

Heureusement, il semble que la grande majorité des fans d’Arsenal aient vu à travers cette ruse. Mais certains croient encore qu’il y a une sorte de « processus » à long terme en cours et que tout deviendra clair dans quelques années. À court de verres d’eau jetés au visage suivis de cris de « réveillez-vous ! », un effort doit être fait pour aider ces personnes à voir qu’on leur ment. Ce n’est pas complexe. Le « processus » d’Arsenal n’existe pas. Le club est déchiré membre par membre, sans rien à montrer.

Les fans d’Arsenal sont invités à faire confiance à un processus inexistant

« Process » est le mot à la mode omniprésent du sport mondial. Si une organisation sportive a du mal à gagner, mais peut montrer qu’un « processus » est en cours, c’est une façon fantastique d’emprunter du temps. Les taux d’intérêt sur ce temps emprunté dépendent entièrement de la patience des supporters de l’équipe, mais si le « processus » ne rapporte aucune récompense à long terme, les supporters enverront éventuellement les agents de recouvrement. À Arsenal, la ligne de « processus » se déroule plus souvent que l’équipe ne gagne réellement des matchs de football.

Un projet à long terme pourrait être construit à Arsenal. Il y a (ou peut-être y avait-il) une pléthore de jeunes talents, à différents stades de développement, qui pourraient un jour former une équipe très solide. Le club a toujours un certain pouvoir d’attraction sur le marché des transferts, et la saison dernière, un ou deux joueurs plus expérimentés de la première équipe ont montré des signes de ne pas être un passif total. Cependant, il existe peu de preuves actuelles d’un quelconque « processus » prometteur.

Penser à long terme ?

Depuis qu’Arsène Wenger a quitté le club, les dépenses nettes de transfert d’Arsenal ont été de l’ordre de 323 millions de livres sterling. Cela n’inclut pas les salaires, les primes d’agent, les frais de signature, les frais potentiels de blanchiment d’argent (le seul moyen d’expliquer certaines des signatures qui ont eu lieu) et ainsi de suite. Oui, Arsenal a perdu (pas dépensé, *perdu*) à peu près la totalité du PIB des Palaos en l’espace de sept fenêtres de transfert. Et 10 des 22 signatures permanentes étaient âgées de 25 ans et plus. Et la grande majorité des signatures n’étaient pas très bonnes. Et Granit Xhaka vient de décrocher un nouveau contrat.

Ce n’est guère un modèle viable à long terme. “Achetez haut, vendez bas”. Un club avec une vision à long terme ne jetterait pas de l’argent avec autant d’imprudence. La vérité est que presque aucune des signatures effectuées depuis 2018 ne s’est avérée être de bons investissements. Depuis l’été 2016, lorsque Granit Xhaka a été amené à la place de N’Golo Kanté (Shkodran Mustafi était également autorisé dans un rayon de dix milles autour d’Islington, mais ne nous attardons pas là-dessus), il n’est pas exagéré de dire qu’un une erreur de jugement de recrutement équivalente a été commise au moins une ou deux fois par saison. Ce n’est pas la façon d’améliorer une équipe sur le long terme.

Le « Projet jeunesse »

“Mikel Arteta justifié que la jeunesse d’Arsenal… remporte le derby.” – Evening Standard, 15 mars 2021

« Mikel Arteta a racheté [sic] par les jeunes d’Arsenal alors qu’il vise à se reconstruire avant la saison prochaine. »—Sky Sports, 11 mai 2021

« La foi de Mikel Arteta dans la jeunesse est une bonne approche, mais ce sont des temps inquiétants pour Arsenal. » – The Times, 20 août 2021

Ce sont des exemples de médias grand public essayant de pousser le récit selon lequel Mikel Arteta a un grand plan pour utiliser les jeunes talents de son équipe. La réalité? William Saliba a été prêté à deux reprises, bien qu’il ait constamment montré qu’il était un meilleur espoir que presque tous les autres défenseurs du club ; Joe Willock est maintenant un joueur de Newcastle ; les fans réclament plus de temps de jeu pour Gabriel Martinelli ; Matteo Guendouzi a été appelé en équipe de France mais il est peu probable qu’il revienne à Arsenal ; et il y a des rapports selon lesquels Ainsley Maitland-Niles se serait fait dire qu’il ne s’entraînerait pas avec la première équipe après que son transfert de prêt à Everton n’ait pas eu lieu.

Bien sûr, Bukayo Saka et Emile Smith Rowe se sont épanouis sous Arteta, mais pouvoir voir le talent de Saka devrait vraiment être considéré comme une exigence minimale pour quelqu’un qui travaille dans le football, et les premières chances de Smith Rowe sont en grande partie dues au désespoir. Cela ne veut pas dire que le manager ne mérite pas de crédit, mais le traitement de ces autres jeunes joueurs, même si nous ne connaissons pas toute l’histoire, n’augure rien de bon. Qu’une équipe dispose d’une quantité aussi inhabituelle de jeunes talents, que le fait que le manager ne parvienne pas à établir un rapport avec plus de la moitié d’entre eux n’est pas de la malchance, c’est absolument criminel. Voilà pour la « foi en la jeunesse ».

La faille fatale du processus d’arsenal

Le football moderne ne convient pas à une réflexion à long terme. Il se déroule en cycles extrêmement courts, et trop de développement des jeunes, de compétition avec d’autres équipes et de dépistage des joueurs est dû à la chance. Cela ne veut pas dire que les clubs de football doivent abandonner complètement la réflexion à long terme, mais les équipes doivent être prêtes à accepter que toute tentative de reconstruction puisse rapidement être contrecarrée par des équipes qui adoptent une mentalité de gagnant d’abord. Même les reconstructions réussies, telles que celle de Jürgen Klopp à Liverpool, ont été réalisées en très peu de temps et ont nécessité plusieurs signatures coûteuses, gagnant d’abord, et des exemples extrêmes tels que l’histoire de « Moneyball » de Brentford reposaient sur le genre d’expertise de dépistage et de salle de réunion ingénieuse qui Arsenal n’en a tout simplement pas pour le moment.

La triste vérité est que même si tous les jeunes espoirs d’Arsenal étaient intégrés à l’équipe au cours des deux prochaines années et que chacun atteignait son plein potentiel, l’équipe ne serait probablement pas encore candidate au titre. Il est presque impossible de rivaliser avec des équipes comme Manchester City sur la seule base d’un “processus”. Le fait que le club ait perdu autant d’argent sur les transferts au cours des quatre dernières années montre que, même s’il n’a peut-être pas tout à fait le pouvoir d’achat d’autres équipes soutenues par des milliardaires, il lui serait difficilement impossible de constituer une équipe de qualité si ils ont simplement essayé la tactique de « signer des joueurs qui renforcent l’équipe dans les domaines nécessaires ».

Regarder vers l’avant

Il ne faut pas longtemps pour transformer une équipe de football. Klopp lui-même l’a prouvé. Deux ou trois bonnes fenêtres de transfert successives, couplées à une amélioration du staff technique, et idéalement un peu de chance, que ce soit par l’émergence de jeunes joueurs, une signature spéculative payante, ou juste de la chance dans les matchs eux-mêmes, peuvent faire une différence dramatique.

Le problème, c’est qu’il n’y a aucune preuve que les responsables d’Arsenal aient la capacité d’avoir de bonnes fenêtres de transfert, d’améliorer le personnel d’entraîneurs ou de tirer le meilleur parti des joyaux cachés. D’après les preuves actuelles, la priorité (en particulier dans le cas d’Edu et d’Arteta) semble être davantage de convaincre les fans et les médias que les bonnes choses se passent dans les coulisses que de les faire réellement.

Peut-être que l’acte d’accusation le plus triste d’Arsenal en ce moment est que certaines des 606 opinions les plus téléphoniques de l’ancien détiennent une véritable vérité aujourd’hui. Des managers comme Sam Allardyce et Martin O’Neill tireraient presque certainement plus de profit de l’équipe cette saison (peut-être pas Owen Coyle, cependant), et les signatures de ‘Williams, Fellaini, “Bergovick”, Michu’ seraient très probablement une amélioration . Les fans ont raison de diriger une partie de leur colère contre Stan Kroenke, mais pour le moment, le moins qu’ils puissent espérer, c’est un manager – et un directeur technique – qui ne ment pas sans cesse et n’entraîne pas toute la marque du club avec eux.

Il n’est même pas nécessaire d’avoir des discussions nuancées pour savoir si des gens comme Antonio Conte et Marc Overmars voudraient venir au club, ou quels pourraient être les bons remplaçants : les performances, ainsi que la mauvaise direction et les excuses qui en découlent, sont si mauvais que tout type de changement est le bienvenu.

L’image sélectionnée

Intégrer à partir de .