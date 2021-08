Les fans d’Arsenal sont invités à faire preuve de patience avec Ben White après qu’il a été « battu » lors de la défaite de Brentford alors que le défenseur a soutenu pour « ressembler à un joueur de 50 millions de livres sterling » s’il était à Man City ou à Chelsea

in

Les fans d’Arsenal ont été invités à donner à Ben White le temps de s’adapter après que le défenseur central de 50 millions de livres sterling, et Pablo Mari, se soit fait “battre” par Brentford.

Les Gunners ont dépensé les frais énormes sur le défenseur pour le signer de Brighton.

.

White était la grande signature estivale d’Arsenal, coûtant 50 millions de livres sterling

Le joueur de 23 ans a été critiqué après avoir lutté lors de sa défaite 2-0 contre Brentford, nouvellement promu, lors de son premier match de Premier League de la saison.

Alors que le prix ajoutera beaucoup de pression au défenseur, il doit également s’adapter pour jouer dans un nouveau système sous Mikel Arteta.

Les fans d’Arsenal, Darren Bent et Laura Woods, espèrent que l’international anglais aura le temps de s’installer.

Bent a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Je me sentais tellement désolé pour Ben White. Si vous retirez Ben White de l’équipe d’Arsenal et le mettez à Man City ou à Chelsea, je parie qu’il ressemble à ce joueur de 50 millions de livres sterling en termes de manière dont il dominerait la possession et c’est un grand footballeur.

.

Arsenal a subi une défaite 2-0 contre Brentford vendredi

«Pour Brighton, il a très bien joué dans un dos à trois. C’est là qu’il était le mieux et quand nous l’avons acheté.

«Quand vous l’avez mis dans un dos quatre, tout ce qui concernait la sélection, la forme et la tactique de l’équipe ne correspondait pas.

«Au final, lui et Pablo Mari se sont fait tabasser. Ivan Toney et Bryan Mbuemo les ont complètement battus.

.

Les Gunners ont eu du mal à faire face aux attaquants de Brentford

Woods a ajouté: “Vous ne distinguerez pas autant Pablo Mari parce que c’est Ben qui a ce prix maintenant et qui en souffrira maintenant.

“Il y a beaucoup de gens qui le distingueront et diront” 50 millions de livres sterling, nous ne le voyons pas encore “.

“Vous devez lui donner un peu de temps et passer d’un dos trois à un dos quatre est différent.”