Les fans d’Arsenal sont malades d’entendre ce que les Spurs ont fait

Eh bien, le choc de Tottenham Hotspur en Premier League avec Brighton & Hove Albion a été reporté – et certains fans d’Arsenal en sont furieux.

Il y a eu une épidémie de COVID sur le terrain d’entraînement Hotspur Way de Tottenham, avec jusqu’à 20 joueurs de la première équipe, le personnel d’entraîneurs et le personnel des moins de 23 ans ayant obtenu des résultats positifs.

Mercredi, l’UEFA a annulé le choc des Spurs en Europa Conference League avec Rennes et la rencontre de dimanche en Premier League au stade Amex a également été abandonnée.

Arsenal a été battu 2-0 par le nouveau promu Brentford lors de la première journée de la saison de Premier League, ce qui reste peut-être le résultat le plus surprenant de toute la campagne jusqu’à présent.

Cependant, un certain nombre de membres du personnel clé d’Arsenal ont été exclus de cette affaire en raison d’un test de coronavirus positif, le patron des Gunners, Mikel Arteta, admettant par la suite qu’il était choqué que cela se produise.

Sky Sports News a rapporté que Tottenham avait demandé à la Premier League d’annuler le choc des Seagulls.

Et voici comment les supporters d’Arsenal ont réagi sur Twitter :

Enlevez-leur 14 points. On ne pouvait pas annuler notre match contre Brentford, hein ? – Rory (@R0ryMclaughlin) 9 décembre 2021

Alors pourquoi Arsenal a-t-il dû jouer ses matchs au début de la saison avec une équipe épuisée en raison de covid..ridicule, les Spurs ont une équipe de joueurs capables de jouer à ce match ! – Graham Duhig (@DuhigGraham) 9 décembre 2021

BLESSURE absolue ! Bien sûr, nous souhaitons tous que les joueurs et le personnel des Spurs se remettent bien de Covid, mais @Arsenal a été traité différemment le jour de l’ouverture et ce n’est tout simplement pas juste. – Paul Brennan (@pauljb123) 9 décembre 2021

Alors pourquoi Arsenal a-t-il dû jouer alors que nous étions à nu, à cause du virus corona – lee avent (@AventLee) 9 décembre 2021

blague absolue – Paul Edwards (@thetoweledwards) 9 décembre 2021

Différentes règles pour différentes équipes je suppose – LW-AFC (@lewis_willson) 9 décembre 2021

Le contexte

Pour la défense de Tottenham, cela semble être une épidémie beaucoup plus importante que tout ce qu’Arsenal a dû affronter en août.

On ne sait pas combien de l’équipe première d’Antonio Conte ont été testés positifs – et quels joueurs, mais l’UEFA et la Premier League ont jugé bon de reporter les deux matchs.

En conséquence, ce virus a dû frapper assez durement l’équipe senior de Tottenham, alors qu’Arteta n’était privé que de quatre joueurs – Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Willian et le gardien remplaçant Alex Runarsson – pour le choc contre les Bees plus tôt cette saison.

