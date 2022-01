Les fans d’Aston Villa ont déjà une chanson pour la nouvelle recrue Philippe Coutinho lors de la fouille de l’ancien héros Jack Grealish, qui a effectué un transfert estival de 100 millions de livres sterling à Man City

Il n’a même pas botté un ballon pour Aston Villa mais les fans aiment déjà beaucoup Philippe Coutinho.

Il y a une énorme excitation à propos de ce que Coutinho, qui a rejoint les Villans en prêt jusqu’à la fin de la saison, peut faire à Villa Park.

Coutinho fait un retour en Premier League quatre ans après avoir quitté Liverpool pour le Barça

Le Brésilien n’a pas encore fait ses débuts, cependant, en prévision de cela, les fans ont déjà imaginé une chanson pour lui.

L’ancienne star Jack Grealish, qui a effectué un départ pour beaucoup d’argent de Villa à Manchester City cet été, n’en sera peut-être pas très satisfaite.

Sur l’air de Wake Me Up Before you Go-Go de Wham!, la chanson dit :

« Réveille-moi avant de partir,

« Qui a besoin de Grealish quand tu as Coutinho ?! »

Grealish est toujours très apprécié des fans de Villa et le chant est largement ironique

Les fans de Villa seront encouragés par l’agent de Coutinho affirmant que le joueur a subi une baisse de salaire pour rejoindre le club. Son représentant, Kia Joorabchian, a également suggéré que le joueur aimerait rester en Premier League au-delà du reste de la saison.

« Lorsque nous avons décidé en janvier de demander à Barcelone que nous aimerions déménager, la Premier League c’était, nous n’envisagions pas vraiment d’autres ligues », a déclaré Joorabchian à talkSPORT.

«C’est une ligue dans laquelle il se sent le plus à l’aise, il voulait vraiment revenir, ça lui manque.

«Il a joué en Bundesliga, il a fait une excellente saison et a remporté la Ligue des champions, a remporté le championnat, il a eu une grande expérience en Bundesliga, il a eu une bonne expérience en Liga, a remporté plusieurs ligues, coupes.

« Mais finalement la Premier League, l’intensité et la façon dont le jeu est joué ici, c’est la façon dont il veut aller de l’avant. »

Joorachian a également révélé que le patron de Villa et ancien coéquipier de Liverpool, Steven Gerrard, avait joué un rôle énorme dans l’arrivée de Coutinho.

