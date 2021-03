Les fans d’Athletic et de Real sont invités à «  diriger  »

30 mars 2021 à 18:47 CEST

Le gouvernement basque a promu une vidéo, en collaboration avec l’Athletic Club et la Real Sociedad, dans laquelle les supporters des deux équipes sont appelés à « s’amuser » et à éviter les foules à l’occasion de la finale de la Copa del Rey samedi prochain.

Le Ministre de la Santé, Gotzone sagardui, a présenté lors d’une conférence de presse après le Conseil des gouverneurs cette vidéo à laquelle participent des toilettes et des joueurs des deux équipes, tels que Zaldua et Remiro de la Real Sociedad, et Yeray et Ibai de l’Athletic.

Le but de cette vidéo, dont la devise est « Acclamez votre cœur, profitez de votre tête », est de sensibiliser la population et en particulier les fans des deux équipes à ce qu’ils soient conscients de la réalité actuelle et d’éviter les foules lorsqu’ils profitent de cet événement.

Sagardui a reconnu qu’il aurait souhaité que cette finale se tienne dans d’autres circonstances et elle a été convaincue que la mobilisation des supporters basques et la célébration ultérieure auraient été « spectaculaires », mais a remarqué que pour le moment ce match doit « le vivre avec le cœur mais le jouer avec la tête ».

«Il faut éviter les foules» a réitéré la conseillère, qui avec un double sens a rappelé que «cette coupe reste à la maison».