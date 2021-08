Les fans de ‘AGT’ ne peuvent s’empêcher de laisser des emojis de feu sur l’Instagram de Sofia Vergara

Les actes sur America’s Got Talent sont incroyables et tout, mais cette histoire est tout au sujet du magnifique jeu de mode de la juge Sofía Vergara sur l’émission NBC.

Lors de la première émission des résultats des quarts de finale de la saison 16 de l’AGT mercredi soir dernier, Sofia a époustouflé tout le monde avec son ensemble tout en or. Ce qui a vraiment volé la vedette, c’est la robe à sequins en or pissenlit de l’actrice de Modern Family par Alex Perry, qui comportait un décolleté plongeant et de fines bretelles spaghetti. Sofia a complété son look avec des boucles d’oreilles en or, une bague en forme de prisme et un bracelet jonc.

Lorsque Sofia a pris un selfie de son look, les fans n’ont pas pu s’empêcher d’attaquer la section des commentaires avec des emojis de feu, des emojis en forme de cœur et des compliments. Même les célébrités ont pesé sur le look. Paris Hilton a écrit “Magnifique !! 😍🔥🔥🔥”, tandis que l’animateur d’AGT Terry Crews a dit “🔥🔥🔥🔥🔥”, et sa collègue juge AGT Heidi Klum a lancé un “J’aime”.

Ce n’est pas la première fois que Sofia soulève le jeu de la mode chez AGT. La star a également demandé une réponse similaire la semaine dernière lorsqu’elle est sortie dans une combinaison rose Alex Perry dans l’émission NBC. Fière de son look rose vif, elle a pris un selfie similaire et l’a posté sur Instagram pour que le monde entier puisse l’admirer.

Pendant ce temps, nous continuerons de garder un œil sur le flux Instagram de Sofia pour des looks encore plus emblématiques. Nous parions qu’elle sortira un vrai bouchon pour la finale de la saison 16 le mois prochain !

