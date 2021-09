Les fans de Bad Bears, Guillen sur les White Sox et Adam Amin trouvent sa voix

Bienvenue à The Full Go! Jason ouvre le spectacle en relatant les derniers développements de la saga Justin Fields. L’entraîneur-chef des Bears, Matt Nagy, n’a pas encore décidé qui sera sous le centre ce dimanche contre les Browns alors qu’Andy Dalton fait face à une blessure au genou. De plus, les White Sox rampent jusqu’à la ligne d’arrivée et Jason est un peu anxieux (00:30). Ozzie Guillen est analyste pour NBC Sports Chicago et était le manager des White Sox la dernière fois que l’équipe a remporté un titre AL Central en 2008. Ozzie a également dirigé l’équipe en 2005 à travers des luttes sur la dernière ligne droite, donc il sait ce que l’équipe des Sox 2021 pourrait passer (15:00). Adam Amin a joué pour presque toutes les équipes de la ville et est le coéquipier de Jason à NBC Sports Chicago. Adam parle de trouver son style en tant qu’annonceur play-by-play, le pire jour de sa carrière, et comment il pense que ce nouveau noyau des Bulls s’intégrera (59:00). Dans Outside the Chi, Jason explique pourquoi il est peut-être le dernier fan de Ben Simmons sur Terre. De plus, JJ Reddick annonce sa retraite de la NBA, alors naturellement, nous discutons des joueurs Duke les plus détestés de tous les temps (1:28:00).

Hôte : Jason Goff

Invités : Ozzie Guillen et Adam Amin

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

