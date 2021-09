Les fans de Barcelone ne devraient pas avoir d’attentes en Ligue des champions cette saison

in

Dès la fin de la pause internationale actuelle, le Barça est plongé tête baissée dans une autre campagne de Ligue des champions.

En effet, les choses ne pouvaient pas plus mal commencer que de devoir affronter leur vainqueur de la saison d’avant-dernière, le Bayern Munich.

Les cicatrices de cet anéantissement épique 8-2 n’ont pas encore guéri, et, murmurez-le doucement, il ne serait pas surprenant que les blaugranes reçoivent un autre gros coup.

En Serge Gnabry, Thomas Muller et Robert Lewandowski, les Bavarois ont trois joueurs offensifs pour troubler les meilleures défenses du monde, sans parler d’une qui est “expérimentale” à ce stade.

Il est tout à fait possible que si le Barça se ressaisit lors de ses autres matches contre le Dynamo Kyiv et Benfica, qu’il puisse terminer deuxième et se qualifier pour les huitièmes de finale, cependant, cela ne servirait à rien d’autre que de mettre quelques millions supplémentaires dans les coffres.

Photo de Visionhaus

Franchement, la compétition est une vraie distraction cette année, et le Barça n’en a besoin que d’un point de vue financier.

Ils ne vont pas gagner, et je parierais volontiers des sommes importantes qu’ils ne se rapprocheront pas non plus du côté commercial de la compétition.

Voulons-nous vraiment voir une équipe qui montre les pousses vertes de la récupération, ayant toute confiance en elle dans la poursuite d’un Saint Graal totalement irréaliste et irréalisable ?

Il est certainement préférable de considérer ces six matches de groupe comme une chance de récupérer une partie du Barcelonisme qui a été perdu au cours des deux dernières saisons.

Amenez les enfants et laissez-les jouer sans pression. Les résultats sont largement sans importance. Ramenez le Barça à l’essentiel.

Douleur à court terme pour un gain à long terme si vous préférez.

Radical? Certainement. Bien que l’utilisation de cette saison comme une autre période de transition ait certainement ses avantages.

Photo par Urbanandsport/NurPhoto via .

La réalité va mordre fort, surtout si le Bayern gagne gros dans l’un ou les deux de ses matchs de groupe contre le Barça, et ce n’est pas non plus être défaitiste pour le plaisir.

Il y a eu des choses à admirer sous Koeman, et pour un certain nombre de raisons, cela pourrait encore être une saison réussie – mais pas en Ligue des champions.

Si les pousses vertes de la reprise post-Messi doivent se poursuivre, alors pourquoi ne pas utiliser la vieille maxime de Cruyff pour changer : Salid y disfrutad (Sortez et profitez).

Quel est le pire qui puisse arriver ?

Si le Barca peut récupérer une partie de son âme, de son éthique et de ce qui fait du Barca, le Barca, alors sûrement quelques défaites en phase de groupes dans une compétition qu’ils ne gagneront pas est un prix à payer.