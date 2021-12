Les fans de Barcelone réagissent à la rumeur impliquant une cible de Newcastle

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Les fans de Barcelone ont réagi sur Twitter aux rumeurs selon lesquelles le club est convaincu que la cible de Newcastle, Ousmane Dembele, signera un nouveau contrat au club.

Avec le nouvel afflux d’argent entrant dans les ondes de Newcastle au cours de ces derniers mois, beaucoup ont été enthousiasmés par ce qu’ils peuvent faire pendant la fenêtre de transfert.

Bien sûr, leur situation actuelle n’arrange pas les choses, mais tout cela n’a pas empêché les rumeurs de faire surface sur le club ciblant certains joueurs.

Le magasin espagnol SPORT a précédemment affirmé que Newcastle souhaitait amener Dembele, sujet aux blessures, à St James Park.

Mais il semble que tout cela pourrait maintenant être réglé car le même point de vente prétend maintenant qu’ils sont optimistes quant à sa signature d’un nouvel accord avec les géants espagnols – son contrat actuel expire cet été.

Les fans de Barcelone ont soutenu l’idée que Dembele reste sur place et essaie enfin de montrer son talent au monde.

Au cours de l’été 2017, Barcelone a dépensé plus de 120 millions de livres sterling pour les talents de Dembele du Borussia Dortmund (BBC Sport), même s’il n’avait que 20 ans à l’époque.

Même si le Français a eu des difficultés, il a toujours des admirateurs et c’est une situation à surveiller si vous êtes un fan de Newcastle.

D’autant plus pour l’été, surtout s’il devient libre, car les Magpies, s’ils sont toujours une équipe de Premier League, jetteront de l’argent sur le joueur.

Quoi qu’il en soit, alors que les rumeurs se dirigent vers la signature du porteur de ballon expert sur la ligne pointillée au camp de Nou, tout peut arriver le mois prochain concernant le joueur.

Voici une sélection de fans de Barcelone réagissant aux rumeurs de Dembele :

we wish tht he deserve this chance and we will see new and strong dembele ..we waiting him a lot for nothing ..now we need Gols only

— S໐fya¹⁷ ✨ (@Sofya_Griezmann) December 27, 2021