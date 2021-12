Les fans de Betty White paniquent alors qu’elle évolue sur Twitter

Betty White avait une tendance brillante et tôt mardi matin, et tout Internet était en panique. L’actrice de 99 ans va bien et il semble que la discussion sur son nom ait commencé parce que quelqu’un a remarqué que son 100e anniversaire approchait. Néanmoins, cela a conduit à des conversations intéressantes sur la façon de gérer les sujets tendances.

White est l’une des interprètes les plus universellement appréciées aux États-Unis aujourd’hui, et son âge avancé fait souvent craindre pour elle les fans. Voir son nom sur la liste des sujets à la mode suffit à faire croire à certaines personnes le pire, comme elles l’ont fait mardi matin. Heureusement, il n’y a rien à craindre aujourd’hui – White va bien, et son nom semblait être à la mode simplement parce que son 100e anniversaire est en janvier 2022. Cela a peut-être aussi commencé grâce à des rapports comme celui-ci de CNN à propos d’un concours organisé par l’assureur. Choice Mutual pour gagner 1 000 $ en bingant les films de White.

Ça me fait peur à chaque fois que je vois que Betty White est à la mode… elle aura bientôt 100 ans ! https://t.co/eHYaZcRSfW – AnastasiaBeaverhousn (@annybeav) 30 novembre 2021

Quoi qu’il en soit, la crise de colère de mardi sur Twitter n’était pas la première fois qu’un sujet tendance était mal interprété, et certains utilisateurs ont déclaré qu’ils en avaient marre d’être joués. Ils ont appelé Twitter à modifier sa procédure de présentation d’un titre pour leur faire savoir de quoi il s’agit vraiment.

D’autres ont profité de mardi pour souligner certaines des plus grandes réalisations de White – un passe-temps qui ne semble jamais vieillir. Voici un aperçu de ce que les gens avaient à dire à propos de Betty White mardi matin.

Vous devez arrêter de faire la tendance de Betty White. Je n’ai pas besoin de ce genre de frayeurs. pic.twitter.com/qM0iyfpyv3 – Titans_Revenge (@titangamingTTV) 30 novembre 2021

Pour ceux qui avaient peur pour White, il y avait des GIF et des mèmes appropriés mettant en vedette l’actrice pour exprimer leurs sentiments.

la catégorie tendance légendaire de Betty White pic.twitter.com/SkPeNrIte4 – Dakota 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@DakotaMadison42) 30 novembre 2021

Le nom de White a tellement de tendance sur Twitter qu’il est répertorié comme un « sujet » à part entière. Certains fans pensaient que White devrait prendre cela comme un compliment, tandis que d’autres pensaient que c’était un signe du dysfonctionnement du site Web.

La sécurité sur Twitter devrait vraiment donner la priorité à la façon de signaler les tendances de Betty White afin que nous puissions immédiatement savoir si elle va bien. pic.twitter.com/uyrD7x4JGs – pwithm11 (@pwtham11) 30 novembre 2021

Pouvons-nous tous demander à Twitter de mettre automatiquement une légende « elle va bien » chaque fois que Betty White commence soudainement à faire la tendance ? S’il te plaît? – PenandPaper83 (@PenandPaper83) 30 novembre 2021

Les utilisateurs sont allés jusqu’à demander à Twitter de modifier sa politique sur les sujets d’actualité pour indiquer si Blanc est en bonne santé ou non dans des cas comme celui-ci. Plus tard dans la matinée, Twitter a ajouté une note éditoriale au sujet tendance pour dire que White allait bien.

Betty White a eu une longue vie de luxe et de succès. protégez-moi à la place !! pic.twitter.com/hbPl81gulF – Howell Dawdy (@HowellDawdy) 30 novembre 2021

Découvrir que White est si proche du statut de centenaire a mis certains fans mal à l’aise. Ils voulaient avoir l’assurance que l’actrice avait mis en place une protection et des garanties.

Une autre raison d’aimer Betty White. https://t.co/CEvaaWjAkf – Nancy Sinatra (@NancySinatra) 30 novembre 2021

Parmi les nombreux moments forts de sa carrière partagés mardi, le plus populaire semblait être sa défense franche du danseur de claquettes noir Arthur Duncan dans les années 1950. White a refusé de capituler devant les politiques de programmation télévisée racistes.

Betty White est plus ancienne que l’invention du pain tranché, donc le pain tranché est la meilleure chose depuis Betty White. pic.twitter.com/hK4FtyPzgC – ✿ZekeFreek✿ᴴᴰ (@ZekeFreek) 25 novembre 2021

Certains commentateurs ont été surpris d’apprendre l’âge de White. Ils savaient qu’elle était une femme âgée, mais pas qu’elle approchait d’un siècle de vie.

hôtes de la parade de Thanksgiving de 1964 macy betty white et lorne green pic.twitter.com/rWm3ZcZ3o8 – Iowamom (@Iowamom7) 23 novembre 2021

Enfin, au sortir d’un week-end de célébrations de Thanksgiving, de nombreuses personnes se sont souvenues que White avait organisé le défilé de Thanksgiving de Macy en 1964.

