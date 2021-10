Des mois avant le 100e anniversaire de Betty White le 17 janvier, les fans de la célèbre Golden Girl veulent qu’elle bénéficie d’une sécurité supplémentaire jusqu’à ce que le jour vienne. L’actrice est devenue un sujet tendance sur Twitter alors que des millions de personnes célébraient à quel point elles se souciaient du « trésor national ».

« Betty White a 99 ans et à 3 mois de 100 ; s’il vous plaît, fournissez-lui une protection de sécurité nationale et enveloppez-la en toute sécurité dans du papier bulle; nous l’aimons », a tweeté quelqu’un. Un autre utilisateur de Twitter a écrit : J’ai été informé que Betty White aura 100 ans en janvier. Nous avons tous un jour de congé comme fête nationale, je présume.

Betty White a 99 ans et à 3 mois de 100 ans ; veuillez lui fournir une protection de sécurité nationale et l’envelopper en toute sécurité dans du papier bulle ; nous l’aimons. pic.twitter.com/DYIEIVYUuu – 💞🕊Heyoka 🕊💞 (@HeyokaEmpath01) 13 octobre 2021

Pour mémoire, l’actrice va parfaitement bien d’après ce qu’Internet peut montrer. Plus tôt cette année, alors qu’elle se préparait à organiser son 99e voyage autour du soleil, elle a partagé avec People quelques secrets pour rester au sommet de son art à cette étape de sa vie. L’élément numéro un sur la liste : garder une vision positive de la vie. « Je n’aime pas l’autre côté », a déclaré White au point de vente dans le numéro de janvier. « Le côté positif est beaucoup plus amusant. »

« J’ai la chance d’être en bonne santé », a-t-elle poursuivi, ajoutant, « donc avoir 99 ans n’est pas différent d’avoir 98 ans. » En plus de rester positive, elle est aidée par un sens de l’humour accompli. « Ne vous prenez pas trop au sérieux. Vous pouvez mentir aux autres – pas que je le ferais – mais vous ne pouvez pas vous mentir. » Elle a ajouté: « Regarder juste le côté positif et ne pas s’attarder sur le côté négatif. Prend trop d’énergie étant négatif. Avoir aussi un bon agent qui m’occupe tout le temps. »

Le travail continu de Betty White à la télévision lui permet de figurer parmi les grandes légendes d’Hollywood. La star, qui est probablement plus connue pour son rôle de Rose Nylund dans The Golden Girls ou Sue Ann Nivens dans The Mary Tyler Moore Show, a ouvert la voie à la célébrité depuis Oak Park, dans l’Illinois. Elle est née le 17 janvier 1922, avec le rêve initial de devenir garde forestier (elle a depuis été reconnue comme garde forestier honoraire par le US Forest Service).