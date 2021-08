Les fans de Biden ne l’aiment pas autant que ses adversaires ne l’aiment pas .

in

Les Américains désapprouvent le président Joe Biden plus intensément qu’ils ne l’approuvent, selon un nouveau sondage de The Federalist et Susquehanna Polling & Research.

L’enquête menée la semaine dernière a non seulement mesuré la baisse du taux d’approbation de Biden à la suite du retrait bâclé de son administration d’Afghanistan, mais a également noté l’écart d’intensité entre ceux qui pensent que le président fait du bon travail et ceux qui ne le font pas.

Sur les 800 personnes interrogées, 49% ont déclaré qu’elles approuvaient le travail de Biden en tant que président, tandis que 45% ont déclaré qu’elles désapprouvaient. L’intensité de cette approbation et de cette désapprobation, cependant, a radicalement changé lorsqu’elle a été décomposée.

Environ 32% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles “approuvaient fortement” la présidence de Biden, qui est tombée à 17% pour celles qui ont déclaré qu’elles “approuvaient quelque peu” le mandat de Biden. Du côté de la désapprobation, 41% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles “désapprouvaient fortement” Biden. Seulement 4% ont dit qu’ils “désapprouvent quelque peu”.

Le sondage a été rendu public peu de temps après que Biden et d’autres à la Maison Blanche aient passé une grande partie de leur temps à se cacher de la presse et en vacances. Alors que des milliers de personnes réclament de quitter l’Afghanistan après que les talibans ont rapidement démantelé le projet américain pour animaux de compagnie qui dure depuis des décennies en un week-end, il a fallu une semaine à l’administration pour faire de vaines promesses de ramener les Américains bloqués chez eux.

Ces conditions n’ont fait qu’exacerber les doutes des Américains sur l’administration actuelle. Selon le même sondage, seulement 27 % des électeurs américains pensent que la nation va dans la bonne direction. Soixante pour cent des personnes interrogées pensent que le pays va dans la mauvaise direction, dont une majorité de démocrates, 56 pour cent.

« Cinquante-huit pour cent des indépendants ont convenu que le pays allait dans la mauvaise direction près de sept mois après le premier mandat de Biden en tant que président », a conclu l’enquête.

