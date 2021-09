Les fans de “Big Brother” dévastés par la décision de veto de HoH

Le dernier épisode de Big Brother s’est avéré être l’un des plus tristes de tous. Après que Tiffany ait remporté le titre de chef de famille, elle a nommé Xavier et Alyssa pour l’expulsion. Mais, Alyssa remportant le pouvoir de veto a bouleversé ses plans. Comme elle voulait toujours protéger le Cookout, Tiffany a été forcée de nommer le seul membre non-Cookout restant et l’un de ses plus grands alliés, Claire, comme remplaçante. Sans surprise, le moment a rendu les fans du monde entier émus.

Malgré le fait que le Cookout avait d’autres plans pour la semaine, Tiffany a remporté HoH. Elle a expliqué qu’elle avait remporté le concours afin de se tenir à l’écart et d’assurer potentiellement la sécurité de Claire pendant une semaine supplémentaire, car elle était la cible principale de l’alliance. Hélas, son plan n’a pas pu se concrétiser grâce au veto d’Alyssa. Bien que Tiffany n’ait pas révélé cette alliance de Cookout à Claire, elle lui a dit qu’elle allait devoir la loger car elle ne voulait pas être responsable du renvoi des invités noirs chez elle (le Cookout a convenu qu’elle ne pouvait pas révéler l’alliance avec Claire tout de suite). Même si elle était bouleversée par la situation, Claire a dit dans la salle du journal qu’elle comprenait, car les invités noirs ont toujours été ciblés lors des saisons précédentes de Big Brother.

Les fans ont été incroyablement pris par le moment déchirant et, en particulier, la grâce de Claire face à cette situation difficile. Découvrez ce que certains de ces mêmes fans disent ci-dessous.

Claire est une personne incroyable 😭 #BB23

“Claire a un cœur en or”, a écrit un téléspectateur à propos de la situation dévastatrice. “L’aime tellement.”

Pas comme si je suis vraiment triste pour Claire même si je veux toujours le Cookout au top 6 #bb23

“Le confessionnal de Claire doit être joué encore et encore”, a noté un fan de Big Brother. “Je l’applaudis vivement pour avoir ouvertement dénoncé en République dominicaine ce qui s’est passé année après année pour les personnes de couleur sur Big Brother. Soutenir toujours Tiffany après avoir été accueilli par son allié numéro un, c’est de l’amour.”

CLAIRE EST CETTE PERSONNE DOUCE INCROYABLE ELLE MÉRITE BEAUCOUP MIEUX JE VAIS PLEURER # BB23

Les fans ont été tellement émus par la compréhension de Claire concernant Tiffany la mettant sur le bloc. Cela a rendu la situation d’autant plus émotionnelle.

Claire dit qu'elle comprend pourquoi Tiffany fait ce qu'elle fait à cause de ce qui se passe chaque saison dans le grand frère 😭🥺❤️ #bb23

“Claire est une vraie”, a écrit un fan, qui a assez bien résumé la situation. “sa réaction à cela est si importante spécialement pour le public occasionnel qui est trop dense pour comprendre pourquoi le barbecue s’est associé cette saison.” Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.

