Les fans de Billie Eilish seront «plus heureux que jamais» à propos de cet accord Cyber ​​Monday

Billie Eilish parle du son de sa musique, dont elle a parlé lorsqu’elle a aidé Spotify à annoncer sa nouvelle mise à niveau audio HiFi. Plus tard, elle est allée un peu plus loin lorsqu’elle s’est associée à Amazon sur un haut-parleur Echo Studio en édition limitée avec son visage gravé dessus. De cette façon, même lorsque vous n’écoutez pas Billie Eilish, Billie Eilish sera toujours là avec un regard profond et existentiel sur son visage. Regarder au loin. Aspiration. Elle pense probablement à toutes les pauvres dindes de Thanksgiving.

De toute façon, où étais-je ? Oui, l’Echo Studio. Eh bien, c’est une version en édition limitée du haut-parleur le plus puissant d’Amazon, et en ce moment, c’est 15 % de réduction juste à temps pour le Cyber ​​Monday. Cela peut être un peu étrange d’avoir le visage d’un musicien collé sur votre haut-parleur, mais je suppose que cela a plus de sens que de l’avoir sur un mur. Donc, si vous êtes un fan de Billie Eilish, celui-ci est pour vous (indice : « Bad Guy »).

Écho Studio en édition limitée



Cet Echo Studio en édition limitée est entièrement consacré à Billie Eilish. Non seulement il offre une expérience audio exceptionnelle, mais il est également accompagné de six mois d’Amazon Music Unlimited gratuit pour que vous puissiez faire exploser « Bad Guy » à votre guise.

195 $ sur Amazon

L’Echo Studio est doté de cinq haut-parleurs et d’une prise en charge Dolby Atmos, ce qui signifie que vous obtiendrez un son partout, et ce sera d’une clarté cristalline. Il analyse également l’acoustique de l’environnement, de sorte que vous obtiendrez toujours le meilleur son.

Bien sûr, Echo Studio prend en charge Alexa, ce qui signifie que vous pouvez l’associer à d’autres offres de maison intelligente Cyber ​​Monday. De plus, vous bénéficiez d’un support pour vos services de streaming de musique préférés, y compris Spotify. Mais avec six mois d’Amazon Music Unlimited gratuit, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, y compris la prise en charge de l’audio spatial et bien plus encore.

Bien sûr, si ce n’est pas votre vitesse, vous pouvez toujours profiter de ces offres Echo Show assez stellaires.

