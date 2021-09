Les fans de Bills jettent un mec sur une table en feu avant le match de Miami

in

Lire du contenu vidéo

@nicolehouli / Instagram

Les fans de Bills étaient à nouveau à l’œuvre ce week-end alors que leur équipe s’apprêtait à affronter les Dolphins de Miami – cassant les tables pliables pour les coups de corps … seulement cette fois, ce qui la rend combustible.

Regardez cette vidéo folle montrant un groupe tapageur de la soi-disant «mafia» faisant rage sur le parking du Hard Rock Stadium avant le coup d’envoi … et perpétuant leur tradition de hayon de se jeter (ou les uns les autres) dans Lifetimes – le casser au milieu.

Ils faisaient la même chose ici… sauf que c’était un mec qui était hissé par quelques autres, qui l’ont ensuite jeté sur une table en feu. On dirait un travail fluide plus léger.

Effectivement, il le frappe – mais la table ne craque pas vraiment comme elle est censée le faire … et encore plus bizarre, le gars semble être pris dans les flammes pendant une courte minute. Heureusement, il est capable de sauter à temps avant de s’enflammer lui-même et de se mettre en sécurité. Probablement un peu grillé, nous en sommes sûrs.

Aussi dangereux que soit déjà la cascade de table, cela l’amène à un tout autre niveau – et cela va sans dire … n’essayez pas ça à la maison, les enfants.

Et, à la mafia… attention !