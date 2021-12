Les fans de Black Panther divisés sur la suggestion de refondre le rôle de Chadwick Boseman

Il y a une discussion pour savoir si le rôle de Chadwick Boseman dans Black Panther devrait être refondu (Photo: Marvel)

Les fans de Marvel ont été divisés sur une discussion pour refondre le rôle de Chadwick Boseman dans Black Panther, après sa mort.

L’acteur, qui jouait le rôle du roi T’Challa, est décédé en août dernier des suites d’une bataille secrète contre le cancer du côlon, à l’âge de 43 ans.

Le tournage de la prochaine suite de Wakanda Forever a commencé plus tôt cette année, Kevin Feige ayant précédemment annoncé que le personnage ne serait pas refondu.

Cependant, cela a conduit à des débats sur les réseaux sociaux, beaucoup suggérant qu’un autre acteur pourrait assumer le rôle car T’Challa a encore « plus d’histoires à raconter ».

Il existe également un hashtag #RecastTchalla qui prend de l’ampleur sur Twitter.

« C’est une erreur de retirer le rôle », a écrit un utilisateur. « Dédiez-lui le prochain film et honorez-le autant que possible, mais il reste littéralement une montagne de développement de personnage à explorer pour tchalla [sic].’

Chadwick est décédé en août dernier, à l’âge de 43 ans (Photo: WireImage)

«Il n’a été que dans quatre films MCU. Son personnage est tellement plus grand et plus important que quatre films. Laissons le roi vivre », approuva un autre.

«Je ne les reçois pas immédiatement en train de le refondre, mais oui, ils doivent le refondre. Cela n’a pas de sens de ne pas le faire », a suggéré un adepte.

Beaucoup d’autres ont également partagé leur raisonnement derrière le fait de vouloir que la partie soit laissée seule à la suite de la mort de Boseman.

« C’est une sous-estimation de l’attrait profond de Chadwick Boseman à lui seul, sans parler de ce personnage emblématique et admirable », a déclaré un fan.

Les patrons de Marvel ont annoncé qu’ils ne refondraient pas T’Challa (Photo: Marvel)

« Ce serait édulcoré en remplaçant simplement l’acteur. Grateful Disney le reconnaît.

« Non, ne le refondez pas. Faites de Shuri la nouvelle Black Panther, comme dans les bandes dessinées », a promis un fan. « Chadwick était T’challa, dans le MCU, il ne devrait pas y en avoir d’autre. »

Comme une personne non impressionnée a ajouté: « Oh, vous êtes tous méchants, comme si je voulais vraiment que vous compreniez cela. » refondre un personnage après le décès de l’acteur est tout simplement ringard et malhonnête.

« Le charme… cette étincelle que Chadwick a apportée à Tchalla est quelque chose qui ne peut jamais être reproduit et vous savez tous que #RecastTchalla [sic].’

La production a commencé sur Black Panther 2 en juin de cette année et devrait sortir en 2022, mais on ne sait pas comment la suite avancera sans Boseman dans le rôle principal.

Feige a récemment parlé de l’expérience «émotionnelle» sur le plateau sans la défunte star.

« C’est clairement très émouvant sans Chad », a-t-il déclaré à Variety. «Mais tout le monde est également très enthousiaste à l’idée de ramener le monde de Wakanda au public et aux fans.

« Nous allons le faire d’une manière qui rendrait Chad fier. »

