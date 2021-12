Les fans de «Black Panther» suggèrent de refondre Chadwick au milieu des rumeurs de Letitia

Beaucoup d’incertitudes sur le tournage de la suite de « Black Panther » – dues, en partie, à Letitia Wrightle statut vaccinal de – les fans se demandent maintenant… pourquoi ne pas simplement refondre T’Challa ???

Voici l’accord … des rapports ont fait surface ces dernières semaines disant que Letitia voulait complètement quitter l’univers Marvel, soi-disant en réponse aux mandats de vaccination qu’ils appliquent à Disney. Un rapport affirme que les scénaristes ont en fait dû retravailler la fin – une qui devait à l’origine mettre en vedette Shuri – en raison de ce prétendu problème persistant.

Une réponse de « les basses terres » (comme nous caractérisait Heat Vision)… https://t.co/aX6xO5fraD – ROBOT GÉANT FREAKIN (@GFRobot) 12 décembre 2021 @GFRobot

Pendant ce temps, THR dit que Letitia devrait reprendre le tournage en janvier – ceci après avoir pris un certain temps pour se remettre d’un blessure sur le plateau – mais le point de vente a également signalé il y a quelque temps qu’elle répandait en fait des sentiments anti-vax auprès des gens de la production.

Dans une publication Instagram supprimée depuis, LW a complètement nié ce compte. Pourtant, les fans pensent qu’il y a des problèmes au paradis et se demandent maintenant pourquoi les producteurs n’auraient pas simplement un nouveau roi de Wakanda … aka, remplacez Chadwick Boseman avec un nouvel acteur.

RUMEUR : #BlackPanther2 : la fin de WAKANDA FOREVER aurait été réécrite en raison de la controverse entourant Letitia Wright… Détails : https://t.co/ox8KlvptM3 pic.twitter.com/gRA9OAWFxH – MCU – Le Direct (@MCU_Direct) 11 décembre 2021 @MCU_Direct

Alors que beaucoup ont soutenu que le manteau ne pouvait pas être repris – en raison de son lien profond avec l’héritage de Chadwick – d’autres disent … en fait, cela aurait pu … et aurait probablement dû, en particulier à la lumière de tous les drames signalés qui se produisent actuellement. Maintenant, les gens disent que l’idée d’exploiter un nouveau T’Challa n’aurait pas été la pire des choses.

Un utilisateur de Twitter écrit: « Je sais que c’est un peu chaud, mais beaucoup de ces rumeurs sur le drame de Black Panther 2 auraient pu être évitées s’ils avaient simplement refondu T’Challa. Je sais que les gens aimaient Chadwick Boseman, je l’a fait aussi, mais ce personnage avait plus d’histoires à raconter. »

Je sais que c’est un peu chaud, mais beaucoup de ces rumeurs sur le drame de Black Panther 2 auraient pu être évitées s’ils se contentaient de refondre T’Challa. Je sais que les gens aimaient Chadwick Boseman, moi aussi, mais ce personnage avait plus d’histoires à raconter. pic.twitter.com/obSvF3Wjrr – David Gabel (@codenamedave404) 12 décembre 2021 @codenamedave404

L’argument est … le personnage de T’Challa méritait beaucoup plus de temps d’écran et de films pour lui-même – et cela seul l’emporte sur tout affront perçu envers Chadwick et sa mémoire en passant le flambeau à un autre acteur jouant le même personnage.

BTW, tout cela n’est pas seulement quelques personnes tirant des prises de vue en ligne … il y a un hashtag entier dédié à ce mouvement, #RecastTChalla. Certains disent même que les propres mots de Chadwick dans des interviews précédentes soutiennent l’idée qu’il serait en fait derrière cela.

Bruh, vous devez tous comprendre cet homme Chadwick veut que le personnage de tchalla vive sur #RecastTchalla https://t.co/YBTs3V3AHh — ⬛️▪️LE ROI EN NOIR ▪️⬛️ (@nahhemi) 12 décembre 2021 @nahhemi

Bien sûr, Marvel a maintenu sa position selon laquelle ils n’auront jamais un autre T’Challa devant la caméra – et d’ailleurs, à ce stade … emprunter cette voie, malgré certaines des clameurs de la base de fans.

Notre supposition (en supposant que l’un de ces vaccins soit vrai) … Shuri ne devient pas le nouveau BP comme dans les bandes dessinées, et le casque est transmis à quelqu’un d’autre … pas nommé T’Challa. Le temps nous le dira – La rumeur dit que « Black Panther: Wakanda Forever » sortira dans le courant de 2022.