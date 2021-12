Les fans de ‘Blue Bloods’ en colère après la blessure d’un personnage bien-aimé

Les fans de Blue Bloods ont été frappés par une tournure choquante des événements lors de l’épisode de cette semaine, laissant un personnage préféré des fans panser leurs blessures et lutter contre les conséquences. Danny Reagan et Maria Baez sont devenus les partenaires détectives préférés des fans de la série, bien que vendredi les ait vus commettre quelques erreurs auxquelles on ne s’attendrait que d’une recrue.

Au cours de l’épisode, le couple a demandé à arrêter un homme de harceler une victime, mais a été interrompu par des personnes qui ont l’impression d’être harcelée par la police. Ce ne serait pas le premier événement d’actualité dégoulinant dans le monde de Blue Bloods, qui parfois ne reflète pas toujours la réalité. Cette saison est cependant différente et semble montrer que les personnages sont loin d’être parfaits.

Baez finit par laisser partir l’homme et s’attire plus tard des ennuis parce qu’il était recherché dans un autre État pour voies de fait, la laissant se sentir à nouveau comme une recrue. Mais c’est loin d’être le pire pour Baez, qui revient plus tard sur la bonne voie avec Danny et traque le suspect jusqu’à un immeuble d’appartements.

Mais alors Baez est abattu, le criminel ouvrant immédiatement le feu à vue. La balle effleure la poitrine de Baez, Danny jouant à nouveau le héros en l’amenant à l’hôpital à temps. Les fans ont exprimé leurs inquiétudes sur l’Instagram de l’émission sous un post pour le dernier épisode.

« Wtf, Baez Better Be Ok. Tellement bouleversé en ce moment », a écrit un fan en réponse à l’épisode. « Pourquoi ne portez-vous pas tous un gilet !!!!! Baez ferait mieux d’aller bien », a écrit un autre. « J’ai vu tous les épisodes de cette émission DEPUIS QUAND UN FLIC SE FAIT AJOUTER ET LE COMMISSAIRE ET LES AUTRES FLIC NE VONT PAS À L’HPITAL DAMN POUR LES VÉRIFIER !!!!!!!! » un autre a critiqué la série pour ne pas avoir fait sortir Tom Selleck dans le monde.

L’épisode était le premier retour de Baez dans la série après quelques absences cette saison, avec plus de possibilités compte tenu des événements du dernier épisode. Quoi qu’il en soit, il est assez clair que les fans sont investis dans Baez et veulent qu’elle soit davantage présente dans la série aux côtés de Danny Reagan de Donnie Wahlberg. Son absence est notée par les fans, malgré les apparitions de Wahlberg aux côtés d’autres partenaires.

Blue Bloods est actuellement au milieu de sa 12e saison et ne montre aucun signe d’arrêt. La relation entre Baez et Reagan est l’un des nombreux sujets sur lesquels les fans veulent tirer et en savoir plus, bien que la paire soit autre chose que des partenaires ne soit pas encore dans les cartes.