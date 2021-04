La pause internationale est arrivée au mauvais moment pour Chelsea avec les hommes de Thomas Tuchel sur une brillante série de 14 matches sans défaite avant que la Premier League ne soit interrompue.

Le club de l’ouest de Londres est passé de la neuvième à la quatrième place dans l’élite depuis la nomination de l’Allemand en janvier, et ils ont battu Tottenham, Liverpool et l’Atletico Madrid (deux fois) dans cette course.

.

Chelsea vole depuis l’arrivée de Tuchel

Remarquablement, les Bleus n’ont concédé que deux buts pendant cette période, leur défense étant désormais l’une des plus méchantes de la division.

Cependant, une cause peu probable d’inquiétude a surgi pour les fidèles de Stamford Bridge pendant la pause de deux semaines.

De nouveaux kits pour la saison 2021/21 ont été divulgués en ligne et nous, sur talkSPORT.com, pensons que les fans de Chelsea pourraient être un peu déçus de ce que nous avons repéré.

FootyHeadlines, qui a révélé une poignée de kits rapportés d’autres grands clubs à travers l’Europe, y compris le Real Madrid, la Juventus et le Bayern Munich, a mis la main sur le nouveau kit domicile des Blues pour la saison prochaine et c’est pour le moins différent.

Vous pouvez consulter ce kit ci-dessous…

Le nouveau kit de Chelsea pour la saison prochaine présente un nouveau motif élégant

Le maillot est très différent des kits domicile des Blues précédents. La couleur principale est «Lyon Blue», mais cette fois, elle présente les logos «Opti Yellow» plutôt que les couleurs blanches traditionnelles.

Côté design, Nike a opté pour un imprimé abstrait en zig-zag et damier.

Un col en V est utilisé autour du cou, tandis qu’il y a des rayures jaunes sur les côtés.

Que pensez-vous du kit qui a fui, fans de Blues?