Les fans de Bob Ross sont énervés d’avoir été transformé en Funko Pop NFT

Le peintre bien-aimé Bob Ross est décédé en 1995 des suites d’un lymphome, mais avant son décès, il a clairement fait savoir au monde qu’il ne voulait pas que son image soit utilisée à des fins lucratives. Mais récemment, le fabricant de figurines Pop Funko s’est lancé dans la nouvelle vague numérique en transformant Ross en un NFT achetable le 21 décembre.

Cette arnaque est l’antithèse de ce que voulait Bob Ross. Juste avant de mourir, il a apporté des changements importants à sa volonté pour empêcher les capitalistes de profiter de lui après sa mort. Plus précisément, il souhaitait que sa famille – Steve, son fils et son demi-frère, Jimmie Cox – conserve les droits sur son nom, son image et sa ressemblance (NIL). Les choses se sont compliquées lorsque Cox aurait renoncé à ses droits sur l’entreprise, et une fois que tout a été dit et fait, les partenaires commerciaux de Ross, Annette et Walt Kowalski, ont pris le contrôle de l’ensemble du domaine. Les Kowalski voulaient cela depuis le début, envoyant à Ross un fax menaçant quelques jours seulement avant la diffusion du dernier épisode de Joy of Painting. Depuis son lit de mort et même au-delà de la tombe, Ross a cherché à se battre contre ceux qui cherchaient à en profiter.

Et maintenant, nous obtenons des Bob Ross Pop NFT numériques, que vous pouvez acheter directement sur le site Web numérique Funko. Il existe deux packs disponibles, un pour 10 $ et un autre pour 30 $, mais pourquoi quelqu’un ferait-il cela me dépasse. Le pack standard est livré avec cinq cartes Pop numériques, tandis que le pack premium plus cher en contient 15, tous visibles via des plateformes appelées Droppp et TokenHead, qui hébergent des NFT à acheter via la blockchain.

Comme vous pouvez l’imaginer, les internautes sont très énervés à ce sujet, et pour cause. Ce n’est pas ce que Ross voulait, comme en témoigne la difficulté avec laquelle il a essayé (et a finalement échoué) de le faire pour les vautours entourant sa renommée. Il y a un documentaire complet de Netflix qui est sorti en août détaillant les périls de la succession de Bob Ross, avec des confessionnaux de Steve sur les dernières volontés de Ross.

Le problème avec les capitalistes, cependant, c’est qu’ils s’en moquent. Si vous gagnez de l’argent, ils vous exploiteront pour l’éternité. En tant que tel, Ross est depuis apparu dans tout, des films comme Deadpool 2 à des émissions telles que Family Guy. Il a même fait une apparition en tant que champion jouable dans le MOBA Smite, et maintenant il est un NFT à collectionner. Le monde va vraiment chier.

Une pression sur les ressources limitées de la planète, les NFT surgissent partout. Les célébrités les colportent. Les artistes les creusent. Même les studios de jeux s’y lancent même s’ils ne comprennent pas du tout comment ils fonctionnent. Et maintenant, nous vivons dans un enfer où Ghost Recon: Breakpoint propose un NFT que vous pourriez obtenir gratuitement si vous jouez plus de 600 heures au jeu de tir en monde ouvert.