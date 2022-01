Les fans de Bob Saget revisitent son bel hommage à Betty White après sa mort subite

À la suite de la mort imprévue de Bob Saget dimanche, de nombreux fans revisitent son hommage à la défunte actrice Betty White. Le décès de Saget survient juste après celui de White, et les deux ont inspiré une vague d’amour sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont estimé que Saget a établi la norme pour les éloges de célébrités avec celui qu’il a écrit pour White.

White est décédée le soir du Nouvel An, quelques semaines seulement avant son 100e anniversaire. À l’époque, Saget avait posté une photo d’elle sur Instagram et écrit quelques paragraphes, rappelant depuis combien de temps il la connaissait et certaines de leurs interactions qui l’avaient le plus marqué. Il a également gardé les choses légères, plaisantant en lui demandant de rejoindre le « Mile High Club » avec lui dans un avion une fois. Il a écrit: « Elle a toujours dit que l’amour de sa vie était son mari, Allen Ludden, qu’elle a perdu en 1981. Eh bien, si les choses fonctionnent selon le dessein de Betty, dans l’au-delà, ils sont réunis. Je ne sais pas ce qui se passe quand nous mourrons, mais si Betty dit que tu vas être avec l’amour de ta vie, alors je m’en remets avec plaisir à Betty à ce sujet. »

Saget est décédé ce week-end au Ritz-Carlton d’Orlando, en Floride. Selon un rapport de TMZ, le département du shérif local l’a trouvé mort dans sa chambre d’hôtel dimanche vers 16 heures après qu’il n’ait pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Il n’y aurait eu aucun signe de consommation de drogue ou d’acte criminel.

Les fans font face à de nombreux décès de célébrités en ce moment, mais beaucoup trouvent du réconfort dans l’hommage de Saget à White et l’appliquent à leur chagrin pour lui. Voici un aperçu de la façon dont cette conversation prend forme.

Maintenant il connaît le secret – Vivian (@Vivian14678) 10 janvier 2022

Les fans ont fait remarquer solennellement que Saget doit maintenant connaître le secret de ce qui se passe après la mort, comme il l’a mentionné dans son article sur White.

Ils sont tous les deux dans la salle de bain maintenant 💫 – ✨☝🏻🤓 Considérez ceci✨ (@shaydatesmydad) 10 janvier 2022

Certains se sont également rassurés en imaginant White et Saget réunis sur un plan d’existence. Beaucoup ont coloré ces commentaires avec des blagues comme celle de Saget.

2022 commence mal. ️ — Tamiwynot 🗽⚖️🖤🤎🤍❤️🧡💛💚💙💜🌎☮️ (@Tamiwynot) 10 janvier 2022

Betty White, Sidney Poitier et Bob Saget étaient tous des icônes individuellement. Cela a été deux semaines difficiles pour la conscience collective du pays. C’est ok, de ne pas être ok. Si vous vous sentez seul, frustré ou simplement triste, ne paniquez pas. Il y a plein de gens qui se soucient de vous. – Mike Harvey (@electMikeHarvey) 10 janvier 2022

Beaucoup de gens ont pris la perte de Saget, White et d’autres célébrités de premier plan comme un mauvais présage vers 2022 dans son ensemble.

Encore plus poignant maintenant #RIPBobSaget https://t.co/eeMXCFEi2k – Sohail Shah (@KingOfSunshine) 10 janvier 2022

La vie est précieuse et limitée. Je souhaite que nous commencions tous à agir sur cette vérité. – Pro Democracy 🗳🇺🇸 (@KoaCalifornia) 10 janvier 2022

Les fans ont commenté que le post de Saget sur White est d’autant plus poignant maintenant qu’il est parti, et ses réflexions sur la mort sont d’autant plus pertinentes. Beaucoup ont pris cela comme un encouragement à communiquer pendant qu’ils en avaient l’occasion, car la vie est courte.

je ne peux pas croire betty white et bob saget en semaines. la comédie est morte https://t.co/mQE7HRmUbQ – Caitlyn Mooney (@CaitlynMooneyMD) 10 janvier 2022

Les fans ont fait valoir que des stars comme Saget et White ne seront pas remplacées dans les générations à venir, car l’industrie du divertissement et la nature de la célébrité continuent de changer.

Wow, je ne peux pas croire que son histoire de norme m’a vraiment aidé à atténuer le coup. Je ne peux pas croire que nous les ayons perdus tous les deux maintenant. Déchirez les légendes. Je souhaite à la famille tout l’amour en ce moment – abeilles (@notprettygood) 10 janvier 2022

Certains fans se sont souvenus du message de Saget sur le regretté Norm MacDonald lors de son décès l’année dernière également.

Mec, celui-ci fait vraiment mal. J’aimais absolument Betty White mais j’ai l’impression qu’elle a été vieille toute ma vie, tu vois ? (Cependant, en revoyant Golden Girls maintenant, je me rends compte qu’elles n’étaient pas vieilles du tout). Bob n’avait que 65 ans… – Steve M (il/lui) (@RefractionMA) 10 janvier 2022

Je suis rempli d’une grande tristesse de voir le premier comédien avec lequel j’ai grandi dans la maison de mon enfance passer seulement NEUF jours dans la nouvelle année 😢 pic.twitter.com/N9blPtcyHh – Nubie (@Oobie_Nubie) 10 janvier 2022

Enfin, certains fans ont réfléchi à la façon dont White et Saget avaient été des influences formatrices sur leur vie de manière similaire – en vedette dans des sitcoms omniprésentes qui étaient constamment à la télévision quand ils étaient enfants. Ils ont ressenti ces décès comme la perte d’amis de la famille.

