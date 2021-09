Les fans de boxe terrifiés pour Evander Holyfield après avoir vu un homme de 58 ans frapper les pads et la boîte d’ombre avant le combat de Vitor Belfort

Evander Holyfield cherche à défier le temps lui-même lorsqu’il montera sur le ring ce samedi.

Le Real Deal revient sur le ring après un peu plus de 10 ans d’absence pour affronter l’ancienne star de l’UFC Vitor Belfort.

Evander Holyfield pèse 220 livres et presque un miroir de sa forme principale

Holyfield, le seul boxeur à avoir jamais régné champion incontesté dans deux divisions de poids, aura 59 ans en octobre.

Il y a eu des inquiétudes de la part des fans au sujet de l’ancien olympien prenant ce combat, en particulier à court terme. Holyfield remplace Oscar De La Hoya qui lutte actuellement contre COVID.

Dans le cadre de ses préparatifs pour l’événement, FITE TV a diffusé une session d’entraînement avec Holyfield où le grand de tous les temps a travaillé les pads. Jetez un œil à la vidéo :

Les résultats inquiètent beaucoup de fans pour Holyfield, un homme à la retraite depuis plus d’une décennie.

Ses réflexes semblent lents, mais plus inquiétant encore, il avait du mal à s’exprimer dans l’interview au préalable.

Comme vous pouvez le voir par la réaction de Twitter, les gens sont vraiment inquiets pour un combattant qu’ils aiment.

En 2004, après sa défaite face à Larry Donald, le NYSAC a interdit à Evander Holyfield de participer aux compétitions professionnelles à New York, suspendant sa licence. La raison? « Mauvaises performances et compétences réduites » 17 ans plus tard, Florida vient d’accepter de le réguler dans un combat pro. Disgrâce. – Adam Catterall (@AdamCatterall) 9 septembre 2021

Est-ce qu’ils envoient délibérément Old Yeller au pâturage? Pensent-ils que c’est drôle ? Permettre à cet homme de recevoir un coup de poing dans la tête un mois avant son 59e anniversaire devrait être un crime. https://t.co/fVKV31JfNW – Andreas Hale (@AndreasHale) 9 septembre 2021

Ce n’est pas correct. À un moment donné, c’était l’homme le plus méchant de la planète. Ce point n’est PAS MAINTENANT. Il n’y a aucune circonstance où les régulateurs peuvent autoriser un homme de 58 ans à boxer, quels que soient son état et ses compétences. Ça me brise le cœur – et je le dis en tant que grand fan de lui. https://t.co/TBhQfXqMXG – Stephen Gavin (@GavinRamblesOn) 8 septembre 2021

Evander Holyfield, un mois avant son 59e anniversaire, être autorisé à se battre est honteux. Triller a fait des achats à la commission. La Californie a dit non, la Floride, qui n’a pas de vraies règles, a dit oui. Désormais, un homme approchant du statut de personne âgée se verra prendre la tête pour cible. Affreux. – Chris Mannix (@SIChrisMannix) 8 septembre 2021

Quelqu’un doit être réel avec ce gars. Tirez-le sur le côté et dites-lui qu’il doit arrêter de se battre. – Ricco Ramos (@RiccoRamosTX) 8 septembre 2021

Son shadow boxing parmi son travail de pad a montré son âge. Holyfield n’a pas à rougir, mais peut-être que ceux qui lui ont accordé une licence pour boxer en Floride le font.

Holyfield entend ces inquiétudes, mais il dit qu’il “veut tenter sa chance”.

“Le fait est que j’ai plus d’expérience en boxe”, a déclaré Holyfield. « Le fait est que j’aurais un problème si je devais faire du MMA, parce que ce n’est pas ce que je fais.

L’entraînement d’Evander Holyfield n’a pas fait grand-chose pour inspirer confiance

«Mais je sais que je fais de la boxe et je me suis très bien occupé de moi. Le fait est que j’y vais avec un gars du MMA, et oui, il fait deux ou trois choses correctement. Il sait comment lancer des coups de poing et il peut donner des coups durs, mais je peux faire plus. J’apporte juste plus au jeu parce que [of all] les années à le faire.

« J’ai l’impression qu’il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour se lancer dans le sport et l’avoir avec moi quand je le pratique depuis plus longtemps.

Holyfield ne faisait que s’entraîner, mais ça n’avait pas l’air génial

« Je pratique la boxe depuis l’âge de 8 ans. Je sais très bien que je ne vais pas descendre et essayer de lutter contre ces gars. Je ne veux pas avoir à faire attention à un pied ou à un étranglement, quelqu’un attrapant mon bras et me cassant le bras. J’ai juste dit : ‘Je veux tenter ma chance.’ »

Holyfield participera à l’événement principal contre Belfort – qui a un match de boxe professionnelle à son palmarès il y a environ 16 ans – tandis que des noms comme Anderson Silva et David Haye sont également en action.